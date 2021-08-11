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Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil iki hemşireyle kumarhanede! Ünlü şovmen normal hayatına hızlı döndü...
Giriş Tarihi: 11.08.2021 13:22 Güncelleme Tarihi: 11.08.2021 13:23

Mehmet Ali Erbil iki hemşireyle kumarhanede! Ünlü şovmen normal hayatına hızlı döndü...

Üç yıl önce evinin banyosunda düşen ve mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince aylarda yoğun bakımda kalan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, normal hayatına hızlı bir dönüş yaptı. Kötü günleri geride bırakan Mehmet Ali Erbil, şimdilerde her hareketiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Uzun süreli hastalığının ardından yeniden hayatın içine dahil olan şovmen, önceki gün Sibel Can konseri için Belarus'a uçtu. Erbil'e, davetli olarak gittiği Belarus'taki kumarhanede iki hemşire refakat etti.

Mehmet Ali Erbil iki hemşireyle kumarhanede! Ünlü şovmen normal hayatına hızlı döndü...

Üç yıl önce evinin banyosunda düştükten sonra kaldırıldığı hastanede kaçış sendromu rahatsızlığı nükseden ve aylarca yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, şimdilerde yazın tadını çıkarıyor.

Mehmet Ali Erbil iki hemşireyle kumarhanede! Ünlü şovmen normal hayatına hızlı döndü...

Hürriyet'in haberine göre; geçen hafta eski eşi Nergis Kumbasar ve kızı Yasmin Erbil'le tatil yapan sanatçı, önceki gün de Sibel Can konseri için Belarus'a uçtu.

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Mehmet Ali Erbil iki hemşireyle kumarhanede! Ünlü şovmen normal hayatına hızlı döndü...

Mustafa Egemen Şener'in daveti üzerine Belarus'a giden Erbil, sağlık konusunda her türlü tedbirini almıştı.

Mehmet Ali Erbil iki hemşireyle kumarhanede! Ünlü şovmen normal hayatına hızlı döndü...

Otele giriş yaparken fotoğrafları çekilen Erbil'in yanında iki özel hemşiresi, bir de asistanı vardı.

Mehmet Ali Erbil iki hemşireyle kumarhanede! Ünlü şovmen normal hayatına hızlı döndü...

Hemşirenin taşıdığı bavulların birinde acil sağlık malzemeleri ve ilaçların olduğu öğrenildi. Şovmen, asistanlarının yardımıyla otele giriş yaptı.

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