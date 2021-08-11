Giriş Tarihi: 11.08.2021 13:22Güncelleme Tarihi: 11.08.2021 13:23
Mehmet Ali Erbil iki hemşireyle kumarhanede! Ünlü şovmen normal hayatına hızlı döndü...
Üç yıl önce evinin banyosunda düşen ve mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince aylarda yoğun bakımda kalan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, normal hayatına hızlı bir dönüş yaptı. Kötü günleri geride bırakan Mehmet Ali Erbil, şimdilerde her hareketiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Uzun süreli hastalığının ardından yeniden hayatın içine dahil olan şovmen, önceki gün Sibel Can konseri için Belarus'a uçtu. Erbil'e, davetli olarak gittiği Belarus'taki kumarhanede iki hemşire refakat etti.