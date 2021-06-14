Mehmet Ali Erbil ile 36 yaş küçük sevgilisi Çilem Nur Demiral'ın aşkı kısa sürdü! Mehmet Ali Erbil kötü haberi böyle duyurdu...

tv100'ün haberine göre; Erbil'in kendisinden 36 yaş küçük olan Çilem Nur Demiral'la aşk yaşadığı gündeme gelmişti. Konuyla ilgili soruları yanıtlayan şovmen, "Şu anda öyle bir şey yok. Şu anda çocuklarımla ilişkim var." dedi.