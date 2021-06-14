Mehmet Ali Erbil ile 36 yaş küçük sevgilisi Çilem Nur Demiral'ın aşkı kısa sürdü! Mehmet Ali Erbil kötü haberi böyle duyurdu...

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, son yıllarda boğuştuğu sağlık sorunları ile gündeme geliyor, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Üç yıl önce evinin banyosunda düşen Erbil, mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince aylarda yoğun bakımda kalmıştı. Zor günleri geride bırakan ünlü şovmen, eski günlerine hızlı döndü. Geçen günlerde Influencer Çilem Nur Demiral ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil, önceki gün Etiler'de bir AVM'de objektiflere yansıdı. Bu kez aradığı aşkı bulduğu düşünülen Erbil, üzücü haberi duyurdu.