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Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil ile 36 yaş küçük sevgilisi Çilem Nur Demiral'ın aşkı kısa sürdü! Mehmet Ali Erbil kötü haberi böyle duyurdu...
Giriş Tarihi: 14.06.2021 09:26 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 09:37

ile 36 yaş küçük sevgilisi 'ın aşkı kısa sürdü! Mehmet Ali Erbil kötü haberi böyle duyurdu...

Ünlü şovmen , son yıllarda boğuştuğu sağlık sorunları ile gündeme geliyor, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Üç yıl önce evinin banyosunda düşen Erbil, mücadele ettiği '' hastalığı da nüksedince aylarda yoğun bakımda kalmıştı. Zor günleri geride bırakan ünlü şovmen, eski günlerine hızlı döndü. Geçen günlerde Influencer ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil, önceki gün Etiler'de bir AVM'de objektiflere yansıdı. Bu kez aradığı aşkı bulduğu düşünülen Erbil, üzücü haberi duyurdu.

Mehmet Ali Erbil ile 36 yaş küçük sevgilisi Çilem Nur Demiral'ın aşkı kısa sürdü! Mehmet Ali Erbil kötü haberi böyle duyurdu...

Ünlü şovmen , son yıllarda boğuştuğu sağlık sorunları ile gündeme geliyor, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

Mehmet Ali Erbil ile 36 yaş küçük sevgilisi Çilem Nur Demiral'ın aşkı kısa sürdü! Mehmet Ali Erbil kötü haberi böyle duyurdu...

Üç yıl önce evinin banyosunda düşen Erbil, mücadele ettiği '' hastalığı da nüksedince aylarda yoğun bakımda kalmıştı.

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Mehmet Ali Erbil ile 36 yaş küçük sevgilisi Çilem Nur Demiral'ın aşkı kısa sürdü! Mehmet Ali Erbil kötü haberi böyle duyurdu...

Zor günleri geride bırakan ünlü şovmen, eski günlerine hızlı döndü.

Mehmet Ali Erbil ile 36 yaş küçük sevgilisi Çilem Nur Demiral'ın aşkı kısa sürdü! Mehmet Ali Erbil kötü haberi böyle duyurdu...

dün akşam Arnavutköy'de kız arkadaşlarıyla yemek yedi. Saat tam 21.00'de dışarı çıkan 64 yaşındaki ünlü şovmen kurallara uyduğuna dikkat çekti.

Mehmet Ali Erbil ile 36 yaş küçük sevgilisi Çilem Nur Demiral'ın aşkı kısa sürdü! Mehmet Ali Erbil kötü haberi böyle duyurdu...

tv100'ün haberine göre; Erbil'in kendisinden 36 yaş küçük olan 'la aşk yaşadığı gündeme gelmişti. Konuyla ilgili soruları yanıtlayan şovmen, "Şu anda öyle bir şey yok. Şu anda çocuklarımla ilişkim var." dedi.

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