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Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan ile kavgasının perde arkasını anlattı! "Bizi tahrik ettiler!"
Giriş Tarihi: 23.06.2021 10:07 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 10:14

, ile kavgasının perde arkasını anlattı! "Bizi tahrik ettiler!"

ve , geçen günlerde girdikleri polemik ile magazin dünyasını derinden sarstı. Mehmet Ali Erbil'in, "Geçmişi temiz olsa iftar programı da sunardı. Televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor" sözleriyle başlayan polemik, Seda Sayan'ın "Tuğba ile evli iken hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var. Bence işine bak, ruhunu arındır" sözleri ile kızıştı. Kısa sürede barışan ikili, akıllarda soru işaretleri bıraktı. Konuyla ilgili yeni bir açıklamada bulunan Mehmet Ali Erbil, kavganın perde arkasını anlattı...

Seda Sayan ile kavgasının perde arkasını Mehmet Ali Erbil anlattı! Bizi tahrik ettiler

Her şey 'in Tolga Yüce'nin "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hâlâ çalıştırıyorlar" sözünü Instagram'da paylaşmasıyla başladı.

Seda Sayan ile kavgasının perde arkasını Mehmet Ali Erbil anlattı! Bizi tahrik ettiler

Erbil'in bu açıklamasının ardından 'dan çok sert yanıt geldi.

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Seda Sayan ile kavgasının perde arkasını Mehmet Ali Erbil anlattı! Bizi tahrik ettiler

Sayan, "Ünlü şovmenin evdeki hizmetlisine tecavüz ettiğini belirten "Tuğba ile evliyken evdeki hizmetli kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var bence işine bak ruhunu arındır" yazdı.

Seda Sayan ile kavgasının perde arkasını Mehmet Ali Erbil anlattı! Bizi tahrik ettiler

'İFTİRA DEĞİL YANLIŞ AÇIKLAMA'

bu paylaşımı kendi de paylaştı ardından ise şoke eden iddiasıyla ilgili geri adım attı.

Seda Sayan ile kavgasının perde arkasını Mehmet Ali Erbil anlattı! Bizi tahrik ettiler

açıklamasında şunları söyledi: "Şahsıma yapılan ağır hakaretlerden sonra öfkeyle ayrılık sebebi olan aldatmayı tecavüz diye yanlış dile getirdim. İftira değil yanlış açıklama oldu."

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