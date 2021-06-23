Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan, geçen günlerde girdikleri polemik ile magazin dünyasını derinden sarstı. Mehmet Ali Erbil'in, "Geçmişi temiz olsa iftar programı da sunardı. Televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor" sözleriyle başlayan polemik, Seda Sayan'ın "Tuğba ile evli iken hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var. Bence işine bak, ruhunu arındır" sözleri ile kızıştı. Kısa sürede barışan ikili, akıllarda soru işaretleri bıraktı. Konuyla ilgili yeni bir açıklamada bulunan Mehmet Ali Erbil, kavganın perde arkasını anlattı...