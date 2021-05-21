Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil yeni bir aşka yelken açtı! Zor günleri geride bırakan Mehmet Ali Erbil'in gizemli sevgilisinin kimliği de ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 21.05.2021 15:56 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 16:01

yeni bir aşka yelken açtı! Zor günleri geride bırakan 'in gizemli sevgilisinin kimliği de ortaya çıktı!

Ünlü şovmen , geçtiğimiz yıllarda evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılmış ve sonrasında yıllardır mücadele ettiği hastalığı nüksedince aylarca hastanede yatmıştı. Şimdilerde zor günleri geride bırakan ve eski sağlığına kavuşan 'in, "Kadınlara Instagram DM'den yürüyorum" açıklamasından sonra özel hayatıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Erbil, yeni bir aşka yelken açtı. Aradığı mutluluğu İzmir'de bulan Mehmet Ali Erbil'in sevgilisinin kim olduğu da ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Mehmet Ali Erbil yeni bir aşka yelken açtı! Zor günleri geride bırakan Mehmet Ali Erbil'in gizemli sevgilisinin kimliği de ortaya çıktı!

, 18 Ekim 2018'de evinin banyosunda düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu.

Mehmet Ali Erbil yeni bir aşka yelken açtı! Zor günleri geride bırakan Mehmet Ali Erbil'in gizemli sevgilisinin kimliği de ortaya çıktı!

Mücadele ettiği '' hastalığı da nüksedince ünlü şovmen aylarca yoğun bakımda kalmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Mehmet Ali Erbil yeni bir aşka yelken açtı! Zor günleri geride bırakan Mehmet Ali Erbil'in gizemli sevgilisinin kimliği de ortaya çıktı!

Erbil, artık kötü günleri geride bıraktı.

Mehmet Ali Erbil yeni bir aşka yelken açtı! Zor günleri geride bırakan Mehmet Ali Erbil'in gizemli sevgilisinin kimliği de ortaya çıktı!

Daha önce aşkı aradığını ve bir adayın da olduğunu söyleyen Erbil'in yeni sevgilisi ortaya çıktı.

Mehmet Ali Erbil yeni bir aşka yelken açtı! Zor günleri geride bırakan Mehmet Ali Erbil'in gizemli sevgilisinin kimliği de ortaya çıktı!

Ünlü şovmenin İzmirli iş kadını Funda Aksu ile aşk yaşadığı iddia edildi.

SON DAKİKA