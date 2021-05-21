Mehmet Ali Erbil yeni bir aşka yelken açtı! Zor günleri geride bırakan Mehmet Ali Erbil'in gizemli sevgilisinin kimliği de ortaya çıktı!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz yıllarda evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılmış ve sonrasında yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nüksedince aylarca hastanede yatmıştı. Şimdilerde zor günleri geride bırakan ve eski sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil'in, "Kadınlara Instagram DM'den yürüyorum" açıklamasından sonra özel hayatıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Erbil, yeni bir aşka yelken açtı. Aradığı mutluluğu İzmir'de bulan Mehmet Ali Erbil'in sevgilisinin kim olduğu da ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...