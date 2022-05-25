Giriş Tarihi: 25.05.2022 11:52 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 16:04

Mehmet Ali Erbil'den şaşırtan hamle! Melike Öcalan'a söyledikleri ağızları açık bırakmıştı…

Adı son olarak internet fenomeni Ece Ronay'ı taciz ettiği iddialarına karışan Mehmet Ali Erbil, bu kez bir ödül töreninde gecenin sunucusu Melike Öcalan'a söylediği sözlerle gündem olmuştu. Erbil, Öcalan için "Güzelleşmişsin kız. Elimi değdirdiklerim meşhur oluyor ama sana değdiremedim elimi" demişti. Erbil'in sözleri karşısında sinirlenen Öcalan ise "Öyle bir şey hiçbir zaman olmadı. Elinizi değdiremediğiniz bunu böyle söyleyin. Ben şu an şoktayım. 20 yıldır hiç böyle bir şey olmadı" diyerek Erbil'e tepki göstermişti. Mehmet Ali Erbil, daha fazla konuşmamak için bakın ne yaptı...