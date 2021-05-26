Mehmet Ali Erbil'in 36 yaş küçük sevgilisi cesur pozlarıyla sosyal medyada fırtınalar estirdi! Çilem Nur Demiral ağızları açık bıraktı!

Üç yıl önce evinin banyosunda düşmüş, kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince aylarda yoğun bakımda kalmıştı. Zor günler geride kaldı, Mehmet Ali Erbil eski sağlığına kavuştu. Sahalara hızlı dönen ünlü şovmen, yeni bir aşka yelken açtı. Influencer Çilem Nur Demiral'la birlikte olduğu ortaya çıkan ünlü sanatçının kendisinden 36 yaş küçük sevgilisi, iddialı pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti!