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Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil'in 36 yaş küçük sevgilisi cesur pozlarıyla sosyal medyada fırtınalar estirdi! Çilem Nur Demiral ağızları açık bıraktı!
Giriş Tarihi: 26.05.2021 14:19 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 14:24

'in 36 yaş küçük sevgilisi cesur pozlarıyla sosyal medyada fırtınalar estirdi! ağızları açık bıraktı!

Üç yıl önce evinin banyosunda düşmüş, kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu. Ünlü şovmen , mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince aylarda yoğun bakımda kalmıştı. Zor günler geride kaldı, Mehmet Ali Erbil eski sağlığına kavuştu. Sahalara hızlı dönen ünlü şovmen, yeni bir aşka yelken açtı. Influencer 'la birlikte olduğu ortaya çıkan ünlü sanatçının kendisinden 36 yaş küçük sevgilisi, iddialı pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti!

Mehmet Ali Erbil'in 36 yaş küçük sevgilisi cesur pozlarıyla sosyal medyada fırtınalar estirdi! Çilem Nur Demiral ağızları açık bıraktı!

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun süre yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu olup sağlığına kavuşan , yeni bir aşka yelken açtı.

Mehmet Ali Erbil'in 36 yaş küçük sevgilisi cesur pozlarıyla sosyal medyada fırtınalar estirdi! Çilem Nur Demiral ağızları açık bıraktı!

Geçtiğimiz günlerde Funda Aksu ile aşk yaşadığına yönelik haberler çıkan Erbil, Instagram profil görseline İzmirli iş insanı ile fotoğrafını koymuştu.

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Mehmet Ali Erbil'in 36 yaş küçük sevgilisi cesur pozlarıyla sosyal medyada fırtınalar estirdi! Çilem Nur Demiral ağızları açık bıraktı!

Aksu, "Kendisi yaşça büyük benden. Profil resmi kendisi yapmış kolajla, görüşmedim. O yüzden mümkün değil böyle bir şey" diyerek, aşk iddiaları reddetmişti.

Mehmet Ali Erbil'in 36 yaş küçük sevgilisi cesur pozlarıyla sosyal medyada fırtınalar estirdi! Çilem Nur Demiral ağızları açık bıraktı!

İŞTE ERBİL'İN GERÇEK AŞKI

'Çarkıfelek' ile ekranlara dönmeye hazırlanan ünlü şovmenin, 28 yaşında ve reklamcılık mezunu olan ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Mehmet Ali Erbil'in 36 yaş küçük sevgilisi cesur pozlarıyla sosyal medyada fırtınalar estirdi! Çilem Nur Demiral ağızları açık bıraktı!

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen , kendisinden 36 yaş küçük olan ile birlikteliğini sosyal medya üzerinden ilan etti.

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