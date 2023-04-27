Giriş Tarihi: 27.04.2023 11:33 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 11:39

Mehmet Ali Erbil'in dekolte sever kızı Yasmin Erbil'in bikinili pozlarına beğeni yağdı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile usta oyuncu Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil bir süredir Survivor yarışması ile tanınan Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyor. Diğer kardeşlerinin aksine oldukça dikkat çeken Yasmin Erbil en az anne-babası kadar magazinde yer alıyor. Sosyal medyada oldukça aktif olan Yasmin Erbil dekolteli pozlarıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor. Sunuculuk da yapan Yasmin Erbil cüretkar pozlarının yanı sıra son zamanlarda aşk pozlarıyla da ilgi odağı oluyor. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil son olarak yaz sezonunu açtı. Bikinili pozlarına beğeni yağdı.