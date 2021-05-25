Mehmet Ali Erbil'in gerçek aşkı ortaya çıktı! Funda Aksu ile aşk yaşadığı iddia edilen Mehmet Ali Erbil'in gönlünün asıl sahibi sessizliğini bozdu!

Mehmet Ali Erbil, üç yıl önce evinin banyosunda düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu. Mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince durumu ağırlaşan Mehmet Ali Erbil, aylarca yoğun bakımda kalmıştı. Kötü günleri geride bırakan ünlü şovmen, eski günlerine hızlı döndü. Eski sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil'in, geçtiğimiz günlerde gönlünü Funda Aksu'ya kaptırdığı iddia edildi. Ancak işin aslı ortaya çıktı. Mehmet Ali Erbil'in gönlünü asıl kaptırdığı isim sessizliğini bozdu! İşte detaylar...