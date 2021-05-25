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Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil'in gerçek aşkı ortaya çıktı! Funda Aksu ile aşk yaşadığı iddia edilen Mehmet Ali Erbil'in gönlünün asıl sahibi sessizliğini bozdu!
Giriş Tarihi: 25.05.2021 14:16 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 14:21

'in gerçek aşkı ortaya çıktı! ile aşk yaşadığı iddia edilen 'in gönlünün asıl sahibi sessizliğini bozdu!

, üç yıl önce evinin banyosunda düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu. Mücadele ettiği '' hastalığı da nüksedince durumu ağırlaşan , aylarca yoğun bakımda kalmıştı. Kötü günleri geride bırakan ünlü şovmen, eski günlerine hızlı döndü. Eski sağlığına kavuşan 'in, geçtiğimiz günlerde gönlünü 'ya kaptırdığı iddia edildi. Ancak işin aslı ortaya çıktı. Mehmet Ali Erbil'in gönlünü asıl kaptırdığı isim sessizliğini bozdu! İşte detaylar...

Mehmet Ali Erbil'in gerçek aşkı ortaya çıktı! Funda Aksu ile aşk yaşadığı iddia edilen Mehmet Ali Erbil'in gönlünün asıl sahibi sessizliğini bozdu!

Üç yıl önce evinin banyosunda düşen, kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olan, mücadele ettiği '' hastalığı da nüksedince durumu ağırlaşan , eski sağlığına kavuştuğundan beri özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Mehmet Ali Erbil'in gerçek aşkı ortaya çıktı! Funda Aksu ile aşk yaşadığı iddia edilen Mehmet Ali Erbil'in gönlünün asıl sahibi sessizliğini bozdu!

Geçtiğimiz günlerde İzmirli iş kadını ile aşk yaşadığına dair haberlerle anılan Erbil, "Kendisi değer verdiğim bir hanımefendi" yorumunda bulunmuş ve sosyal medya hesaplarındaki profil görsellerine de Aksu'nun fotoğraflarını koymuştu.

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Mehmet Ali Erbil'in gerçek aşkı ortaya çıktı! Funda Aksu ile aşk yaşadığı iddia edilen Mehmet Ali Erbil'in gönlünün asıl sahibi sessizliğini bozdu!

Aksu ise iddiaları reddetmişti.

Mehmet Ali Erbil'in gerçek aşkı ortaya çıktı! Funda Aksu ile aşk yaşadığı iddia edilen Mehmet Ali Erbil'in gönlünün asıl sahibi sessizliğini bozdu!

Ancak ünlü şovmenin, 28 yaşında ve reklamcılık mezunu olan ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Mehmet Ali Erbil'in gerçek aşkı ortaya çıktı! Funda Aksu ile aşk yaşadığı iddia edilen Mehmet Ali Erbil'in gönlünün asıl sahibi sessizliğini bozdu!

Habertürk'ün haberine göre; Erbil ile yaşam koçu aracılığıyla tanıştığını belirten Demiral, "Mehmet Ali ekranda nasılsa günlük yaşantısında da çok komik ve eğlenceli. Beni en çok esprili oluşu etkiledi." dedi.

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