Mehmet Ali Erbil'in olay görüntüsü! Uzun süredir tedavi gören Mehmet Ali Erbil...
Mehmet Ali Erbil'in olay görüntüsü! Uzun süredir tedavi gören Mehmet Ali Erbil...
Mehmet Ali Erbil uzun süredir tedavi gördüğü için görüntü vermiyordu. Mehmet Ali Erbil sosyal medyadan canlı yayın yaparak hayranlarını şoke etti. Canlı yayında sevgilisiyle görüşen Mehmet Ali Erbil'in durumunun iyiye gittiği öğrenildi. İşte Mehmet Ali Erbil'in olay olan görüntüsü...
Giriş Tarihi: 29.04.2019
15:46
Güncelleme Tarihi: 29.04.2019
16:10