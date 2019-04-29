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  • Mehmet Ali Erbil'in olay görüntüsü! Uzun süredir tedavi gören Mehmet Ali Erbil...

'in olay görüntüsü! Uzun süredir tedavi gören Mehmet Ali Erbil...

uzun süredir tedavi gördüğü için görüntü vermiyordu. Mehmet Ali Erbil sosyal medyadan canlı yayın yaparak hayranlarını şoke etti. Canlı yayında sevgilisiyle görüşen Mehmet Ali Erbil'in durumunun iyiye gittiği öğrenildi. İşte Mehmet Ali Erbil'in olay olan görüntüsü...

Giriş Tarihi: 29.04.2019 15:46 Güncelleme Tarihi: 29.04.2019 16:10
Mehmet Ali Erbil'in olay görüntüsü! Uzun süredir tedavi gören Mehmet Ali Erbil...

'in olay görüntüsü! Uzun süredir tedavi gören Mehmet Ali Erbil...

Mehmet Ali Erbil'in olay görüntüsü! Uzun süredir tedavi gören Mehmet Ali Erbil...

evinin banyosunda geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Uzun bir yoğun bakım sürecinden sonra normal odada hâlâ tedavisi devam eden şovmen aylar sonra ilk kez görüntülendi.

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Mehmet Ali Erbil'in olay görüntüsü! Uzun süredir tedavi gören Mehmet Ali Erbil...

Evindeki banyoda düşmesi sonucu hastaneye kaldırılan ve tedavisini gördüğü sırada kaçış sendromuna yeniden yakalanan , aylar sonra ilk kez görüntülendi.

Mehmet Ali Erbil'in olay görüntüsü! Uzun süredir tedavi gören Mehmet Ali Erbil...

Yoğun bakımdan çıktıktan sonra hastanede gözetim altında tutulup, fizik tedavi gören ünlü şovmen, sevgilisi Alisa Nasya ile konuşurken görüntülendi.

Mehmet Ali Erbil'in olay görüntüsü! Uzun süredir tedavi gören Mehmet Ali Erbil...

SON HALİ MERAK EDİLİYORDU

Geçen hafta Emel Sayın, konseri esnasında 'i aramış ve şovmenin aylar sonra ilk kez sesi duyulmuştu.

Mehmet Ali Erbil'in olay görüntüsü! Uzun süredir tedavi gören Mehmet Ali Erbil...

Tedavi gördüğü süre içerisinde geçmiş anılarına dair fotoğraflarını Instagram'dan paylaşan Erbil'in son hali herkes tarafından merak ediliyordu.

Mehmet Ali Erbil'in olay görüntüsü! Uzun süredir tedavi gören Mehmet Ali Erbil...

YAPTIĞI CANLI YAYINLA HAYRANLARINI SEVİNDİRDİ

Erbil'i Instagram'dan takip eden kullanıcılar, canlı yayın bildiriminin gelmesiyle heyecana kapıldı.

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