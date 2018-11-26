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'in son durumu...

Giriş Tarihi: 26.11.2018 15:14 Güncelleme Tarihi: 26.11.2018 15:37
Mehmet Ali Erbil'in son durumu...

'in son durumu ne?

Mehmet Ali Erbil'in son durumu...

Bir aydır yoğun bakımda yatan 'in sağlık durumuyla ilgili yakın dostu Çiğdem Tunç ve şovmenin kız kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil açıklama yaptı

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Mehmet Ali Erbil'in son durumu...

'in 37 gündür entübe olarak uyutulduğu için artık ağır tahriş olan boğazına delik açılarak solunum desteği verildiği öğrenildi.

Mehmet Ali Erbil'in son durumu...

Dün 'i ziyarete giden Çiğdem Tunç durumu şöyle özetledi: ''Bugün tüpü çıkartıp damar yolu açmışlar yani boğazını delmişler, 37 gündür entübe uyuduğu için artık ağır tahriş olmuş boğazı.

Mehmet Ali Erbil'in son durumu...

Akciğer ve böbrekler çöküyormuş. Nakil noktasına geldiğinde ben bu organlarımdan tekini hangisi gerekiyorsa vereceğimi söyledim. 30 kilo verdiğini söyledi ilk eşi. Çok çok üzgün ve perişanım.''

Mehmet Ali Erbil'in son durumu...

Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşi Yeşim Erbil de şu açıklamayı yaptı:

''Süre uzuyor, uzayacak da. İyileşme yavaş yavaş olacak. Solunum cihazına bağlı, ondan ayrılma tedavisi yapılıyor.

Mehmet Ali Erbil'in son durumu...

İyileşme süreci uzayabilir, dua edelim. Yoğun bakımda yatan hastalara bir sürü tedavi yapılır. Hem hekim hem de kardeşi olarak yapılabilecek açıklamayı yapıyorum. Bunların detayı paylaşılacak şeyler değil.

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