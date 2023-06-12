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Haberler Galeri Mehmet Aslantuğ gönlünü bakın kime kaptırdı! Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un 27 yıllık evliliği tek celsede bitmişti!
Giriş Tarihi: 12.06.2023 09:46 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 09:53

Mehmet Aslantuğ gönlünü bakın kime kaptırdı! Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un 27 yıllık evliliği tek celsede bitmişti!

Magazin dünyası bu aşk haberini konuşuyor. 'Sıcak Saatler' dizinde birlikte rol alan Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan 27 yıllık evlilikleri geçtiğimiz günlerde bitirmişti. Ünlü çift el ele geldikleri boşanma davasından yine el ele ayrılmıştı. Mehmet Aslantuğ'un Arzum Onan'la evliliğinin bitiş nedeni ortaya çıktı. Her ne kadar ihanet iddialarını her seferinde yalanlasalar da Mehmet Aslantuğ'un gönlünü iş insanı Gözde Akpınar'a kaptırdığı ortaya çıktı. İşte magazin kulislerine bomba gibi düşen haberin tüm detayları…

Mehmet Aslantuğ gönlünü bakın kime kaptırdı! Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ’un 27 yıllık evliliği tek celsede bitmişti!

Magazin kulislerine yıldırım gibi düşen olay… Rüya çiftlerinden Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un boşanması gündeme bomba gibi düşmüştü. Bir oğulları olan çift, 27 yıllık evliliklerini 10 dakika süren bir duruşmada tek celseyle bitirmiş, duruşma sonrası da adliyeden el ele ayrılmıştı.

Mehmet Aslantuğ gönlünü bakın kime kaptırdı! Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ’un 27 yıllık evliliği tek celsede bitmişti!

Ortaya birçok iddia atılsa da eski eşler hepsini yalanlamış, Arzum Onan, boşanma isteğinin Mehmet Aslantuğ'dan geldiğini açıklamıştı.

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Mehmet Aslantuğ gönlünü bakın kime kaptırdı! Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ’un 27 yıllık evliliği tek celsede bitmişti!

Yeni bir iddiaya göre; Arzum Onan'ın söylediğiyle örtüşüyor. Mehmet Aslantuğ, iş insanı Gözde Akpınar'la yakınlaştı.

Mehmet Aslantuğ gönlünü bakın kime kaptırdı! Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ’un 27 yıllık evliliği tek celsede bitmişti!

Akpınar, babasından devraldığı ve büyüttüğü Filli Boya'yı Japonlara satmasıyla ünlenmiş, sonrasında da dijital platform Gain'i kurmuştu.

Mehmet Aslantuğ gönlünü bakın kime kaptırdı! Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ’un 27 yıllık evliliği tek celsede bitmişti!

Burayı da güçlü bir marka haline getiren başarılı iş kadını, haziran başında Gain'i, Rams Türkiye Grubu'na satmıştı.

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