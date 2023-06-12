Giriş Tarihi: 12.06.2023 09:46 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 09:53

Mehmet Aslantuğ gönlünü bakın kime kaptırdı! Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un 27 yıllık evliliği tek celsede bitmişti!

Magazin dünyası bu aşk haberini konuşuyor. 'Sıcak Saatler' dizinde birlikte rol alan Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan 27 yıllık evlilikleri geçtiğimiz günlerde bitirmişti. Ünlü çift el ele geldikleri boşanma davasından yine el ele ayrılmıştı. Mehmet Aslantuğ'un Arzum Onan'la evliliğinin bitiş nedeni ortaya çıktı. Her ne kadar ihanet iddialarını her seferinde yalanlasalar da Mehmet Aslantuğ'un gönlünü iş insanı Gözde Akpınar'a kaptırdığı ortaya çıktı. İşte magazin kulislerine bomba gibi düşen haberin tüm detayları…