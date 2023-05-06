Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan’ın 27 yıllık evliliği bitiyor! Ayrılığın nedeni ortaya çıktı! Ünlü çiftin boşanacakları tarih belli oldu!

Magazin gündemi bir boşanma haberi ile daha sarsıldı. Sanat dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden olan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'dan kötü haber geldi. İlk kez GÜNAYDIN'ın duyurduğu Arzum Onan-Mehmet Aslantuğ çiftinin 27 yıllık evliliğini bitirmesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Çiftin yakın çevresinden, Arzum Onan'ın aylardır eşinden boşanmaya çalıştığı, hatta evleri ayırdıkları öğrenilmişti. Arzum Onan'ın açtığı boşanma davası, mayıs sonunda Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülecek. İşte Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un boşanma nedeni ve tüm ayrıntılar…