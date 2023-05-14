Mehmet Aslantuğ’dan Arzum Onan’a Anneler Günü özel paylaşımı! 27 yıl sonra boşanma kararı almışlardı

Magazin gündemi bir boşanma haberi ile daha sarsıldı. Sanat dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden olan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'dan kötü haber gelmişti. İlk kez GÜNAYDIN'ın duyurduğu Arzum Onan-Mehmet Aslantuğ çiftinin 27 yıllık evliliğini bitirmesiyle ilgili detaylar ortaya çıkmıştı. Çiftin yakın çevresinden, Arzum Onan'ın aylardır eşinden boşanmaya çalıştığı, hatta evleri ayırdıkları öğrenilmişti. Son olarak Mehmet Aslantuğ, boşanma kararı aldığı 27 yıllık eşi Arzum Onan'ın Anneler Günü'nü kutladı.