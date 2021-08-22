Mehmet Dinçerler aşkı Hadise’ye yaradı! Şarkıcı Hadise tatil pozları ile mest etti!

Oyuncu Kaan Yıldırım ile 1,5 yıllık ilişkisini geçtiğimiz aylarda sona erdiren şarkıcı Hadise, herkesi şaşırtmıştı. Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturması beklenirken ayrılık haberi gelen Hadise, kısa süre içinde de gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptırmıştı. İlişkileri Meksika tatilinde ortaya çıkan, geçtiğimiz günlerde de İstinye'deki bir mekân çıkışı el ele objektiflere yansıyan çiftten Hadise'nin mutluluğu paylaşımlarına da yansıyor. Tatil pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Hadise'ye "Yeni aşkı yaradı" yorumları yağdı. İşte güzel şarkıcı Hadise'nin mini elbisesi ile verdiği tatil pozları...