Mehmet Dinçerler tek tek açıkladı! Hadise ile boşandıktan sonra ilk kez konuştu! Mehmet Dinçerler süpürgeyi götürdü mü? Yüzük sahte mi?

'KENDİMİ GELİŞTİRDİM'

■ Babamın ortak olduğu bir şirket vardı, bu şirket sıkıntıya düştü ve 2-3 sene düzene girsin diye şirketi hem fonladım, hem de destek oldum. Daha sonra baktım ki fonlamakla kurtaracak bir şey yok... Şirketle hiçbir bağım yok, sadece 2016 senesinde şirketin A.Ş.'ye dönebilmesi için 5 ortağı olması gerekiyordu. Babam da bana temsili olarak yüzde 1 ortaklık verdi, sonra da beni çıkardı. Tek bağım bu sembolik ortaklık.