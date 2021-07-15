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Haberler Galeri Mehmet Dinçerler'den flaş Hadise açıklaması! Hadise ile aşk yaşadığı konuşulan Mehmet Dinçerler suskunluğunu bozdu!
Giriş Tarihi: 15.07.2021 10:25 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 10:33

Mehmet Dinçerler'den flaş Hadise açıklaması! Hadise ile aşk yaşadığı konuşulan Mehmet Dinçerler suskunluğunu bozdu!

Oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrılan ünlü popçu Hadise, özel hayatıyla magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Kaan Yıldırım hakkında, "Her şeyime karışıyordu, tahammülüm kalmamıştı" dediği öne sürülen Hadise'nin, şimdilerde gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptırdığı konuşuluyor. İddialar sonrası mercek altına alınan Mehmet Dinçerler, önceki gün kız kardeşiyle Nişantaşı Citys'te görüntülendi. 33 yaşındaki Dinçerler'e, Hadise ile hakkında çıkan aşk haberleri soruldu. Bakın Mehmet Dinçerler aşk iddialarına ne yanıt verdi...

Mehmet Dinçerler'den flaş Hadise açıklaması! Hadise ile aşk yaşadığı konuşulan Mehmet Dinçerler suskunluğunu bozdu!

Şarkıcı Hadise (35) ile adı aşk dedikodularına karışan Mehmet Dinçerler, önceki gün kız kardeşiyle Nişantaşı Citys'te görüntülendi. 33 yaşındaki iş insanına, hakkında çıkan Hadise haberleri soruldu.

Mehmet Dinçerler'den flaş Hadise açıklaması! Hadise ile aşk yaşadığı konuşulan Mehmet Dinçerler suskunluğunu bozdu!

Son günlerde magazin gündeminden düşmeyen Mehmet Dinçerler'in, birlikte objektiflere yansıdıktan sonra panikleyip, kız kardeşini yanından göndermesi dikkat çekti.

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Mehmet Dinçerler'den flaş Hadise açıklaması! Hadise ile aşk yaşadığı konuşulan Mehmet Dinçerler suskunluğunu bozdu!

'YANIMDAKİ ÖZBEÖZ KARDEŞİM'

İş insanı, "Arkadaşlar yanımdaki özbeöz kız kardeşimdir, lütfen yanlış bir şey yazılmasın. İşlerimiz için buluştuk, şimdi ben de gidiyorum" diyerek, duruma açıklık getirdi.

Mehmet Dinçerler'den flaş Hadise açıklaması! Hadise ile aşk yaşadığı konuşulan Mehmet Dinçerler suskunluğunu bozdu!

Adı daha önce de birçok ünlü isimle aşk dedikodularına karışan Dinçerler, geçtiğimiz günlerde şarkıcı Hadiseile yeni bir ilişkiye yelken açtıkları haberlerine sessiz kaldı.

Mehmet Dinçerler'den flaş Hadise açıklaması! Hadise ile aşk yaşadığı konuşulan Mehmet Dinçerler suskunluğunu bozdu!

Cadde'nin haberine göre; aşk haberleri hakkındaki sorular üzerine 33 yaşındaki iş insanı, "Aşk hayatım hakkında konuşmak istemiyorum. Ben bir şey söyleyemem. Siz istediğiniz gibi yazın" açıklamasında bulundu. Ardından korumasının kullandığı otomobile bindi.

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