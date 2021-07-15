Mehmet Dinçerler'den flaş Hadise açıklaması! Hadise ile aşk yaşadığı konuşulan Mehmet Dinçerler suskunluğunu bozdu!

Oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrılan ünlü popçu Hadise, özel hayatıyla magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Kaan Yıldırım hakkında, "Her şeyime karışıyordu, tahammülüm kalmamıştı" dediği öne sürülen Hadise'nin, şimdilerde gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptırdığı konuşuluyor. İddialar sonrası mercek altına alınan Mehmet Dinçerler, önceki gün kız kardeşiyle Nişantaşı Citys'te görüntülendi. 33 yaşındaki Dinçerler'e, Hadise ile hakkında çıkan aşk haberleri soruldu. Bakın Mehmet Dinçerler aşk iddialarına ne yanıt verdi...