Mehmet Dinçerler'den flaş Hadise açıklaması! Hadise ile aşk yaşadığı konuşulan Mehmet Dinçerler suskunluğunu bozdu!

Cadde'nin haberine göre; aşk haberleri hakkındaki sorular üzerine 33 yaşındaki iş insanı, "Aşk hayatım hakkında konuşmak istemiyorum. Ben bir şey söyleyemem. Siz istediğiniz gibi yazın" açıklamasında bulundu. Ardından korumasının kullandığı otomobile bindi.