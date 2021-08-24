Melis Sezen siyah mayosuyla mest etti Duru güzelliğiyle dikkat çekti hayranlarından övgüler yağdı

"Sadakatsiz" dizisinde hayat verdiği 'Derin' karakteriyle son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alan güzel oyuncu Melis Sezen, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Instagram'da 1.2 milyon takipçiye sahip olan Melis Sezen, yaptığı paylaşımlarla da göz dolduruyor. Güneşin ve denizin keyfini çıkaran güzel oyuncu Melis Sezen, tatilde çekildiği mayolu pozlarını Instagram'dan paylaştı. Sezen, siyah mayosuyla şov yaptı. Duru güzelliğiyle adından söz ettiren Melis Sezen, düzgün fiziği ve fit halleriyle de hayranlarını mest etti!