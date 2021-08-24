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Haberler Galeri Melis Sezen siyah mayosuyla mest etti Duru güzelliğiyle dikkat çekti hayranlarından övgüler yağdı
Giriş Tarihi: 24.08.2021 09:43 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 09:44

Melis Sezen siyah mayosuyla mest etti Duru güzelliğiyle dikkat çekti hayranlarından övgüler yağdı

"Sadakatsiz" dizisinde hayat verdiği 'Derin' karakteriyle son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alan güzel oyuncu Melis Sezen, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Instagram'da 1.2 milyon takipçiye sahip olan Melis Sezen, yaptığı paylaşımlarla da göz dolduruyor. Güneşin ve denizin keyfini çıkaran güzel oyuncu Melis Sezen, tatilde çekildiği mayolu pozlarını Instagram'dan paylaştı. Sezen, siyah mayosuyla şov yaptı. Duru güzelliğiyle adından söz ettiren Melis Sezen, düzgün fiziği ve fit halleriyle de hayranlarını mest etti!

Melis Sezen siyah mayosuyla mest etti Duru güzelliğiyle dikkat çekti hayranlarından övgüler yağdı

Melis Sezen, yeni sezon öncesinde son defa tatil yapıyor. Güneşin ve denizin keyfini çıkaran güzel oyuncu Melis Sezen, tatilde çekildiği mayolu pozlarını Instagram'dan paylaştı.

Melis Sezen siyah mayosuyla mest etti Duru güzelliğiyle dikkat çekti hayranlarından övgüler yağdı

Melis Sezen, sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Melis Sezen siyah mayosuyla mest etti Duru güzelliğiyle dikkat çekti hayranlarından övgüler yağdı

Geçtiğimiz günlerde bir reklam filmi için kamera karşısına geçen Melis Sezen, yeni sezon çekimleri öncesinde yeniden tatile çıktı.

Melis Sezen siyah mayosuyla mest etti Duru güzelliğiyle dikkat çekti hayranlarından övgüler yağdı

Yaz aylarını Ege sahillerine geçiren Sezen, son olarak siyah mayosuyla çekilen tatil karelerini Instagram'dan paylaştı.

Melis Sezen siyah mayosuyla mest etti Duru güzelliğiyle dikkat çekti hayranlarından övgüler yağdı

Sezen paylaşımına "Seçemedim. Beşi bir yerde" notunu düştü.

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