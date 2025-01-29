Giriş Tarihi: 29.01.2025 09:45
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
09:51
Melisa Aslı Pamuk eşi Yusuf Yazıcı ile doğum öncesi karnı burnunda poz verdi! Doğuma gün sayıyor...
Güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz mayıs ayında sürpriz bir şekilde dünya evine girmişti. Pamuk, şimdilerde ilk kez anne olmak için gün sayıyor. Melisa Aslı Pamuk, doğuma sayılı günler kala eşi Yusuf Yazıcı ileobjektif karşısına geçti. Ünlü ismin yepyeni hamilelik pozları beğeni yağmuruna tutuldu.