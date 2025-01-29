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Haberler Galeri Melisa Aslı Pamuk eşi Yusuf Yazıcı ile doğum öncesi karnı burnunda poz verdi! Doğuma gün sayıyor...
Giriş Tarihi: 29.01.2025 09:45 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 09:51

Melisa Aslı Pamuk eşi Yusuf Yazıcı ile doğum öncesi karnı burnunda poz verdi! Doğuma gün sayıyor...

Güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz mayıs ayında sürpriz bir şekilde dünya evine girmişti. Pamuk, şimdilerde ilk kez anne olmak için gün sayıyor. Melisa Aslı Pamuk, doğuma sayılı günler kala eşi Yusuf Yazıcı ileobjektif karşısına geçti. Ünlü ismin yepyeni hamilelik pozları beğeni yağmuruna tutuldu.

Melisa Aslı Pamuk eşi Yusuf Yazıcı ile doğum öncesi karnı burnunda poz verdi! Doğuma gün sayıyor...

2011 Türkiye Güzeli oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile 28 yaşındaki milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz mayıs ayında sürpriz bir şekilde nikâh masasına oturmuştu.

Melisa Aslı Pamuk eşi Yusuf Yazıcı ile doğum öncesi karnı burnunda poz verdi! Doğuma gün sayıyor...

Instagram hesabından soyadını 'Yazıcı' olarak değiştiren oyuncu, sevgilisi ile evlendiklerini paylaşmıştı.

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Melisa Aslı Pamuk eşi Yusuf Yazıcı ile doğum öncesi karnı burnunda poz verdi! Doğuma gün sayıyor...

33 yaşındaki Melisa Aslı Pamuk, şimdilerde ilk çocuğuna kavuşmak için gün sayıyor.

Melisa Aslı Pamuk eşi Yusuf Yazıcı ile doğum öncesi karnı burnunda poz verdi! Doğuma gün sayıyor...

Oyuncu, eşi Yusuf Yazıcı ile kamera karşısına geçti, karnı burnunda pozlarını ardı ardına paylaştı.

Melisa Aslı Pamuk eşi Yusuf Yazıcı ile doğum öncesi karnı burnunda poz verdi! Doğuma gün sayıyor...

Sosyal medya hesabı Instagram'dan siyah beyaz fotoğraf karelerini yayınlayan ünlü oyuncuya kısa sürede beğeni yağdı.

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