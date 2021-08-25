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Haberler Galeri Melisa Döngel bu kez de havada kriz çıkardı! Uçakta çıkan kavgayı yolcular zor ayırdı
Giriş Tarihi: 25.08.2021 09:53 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021 09:57

Melisa Döngel bu kez de havada kriz çıkardı! Uçakta çıkan kavgayı yolcular zor ayırdı

Rol aldığı dizilerdeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu Melisa Döngel, son dönemde özel hayatının yanı sıra kavga haberleriyle gündemdem düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde gittiği bir kafede içeri alınmayınca ortalığı birbirine katan Melisa Döngel, bu kez havada kriz çıkardı. Döngel, İstanbul'dan Bodrum'a gittiği uçakta gürültü yapan iki çocuğu azarlayınca olanlar oldu. Çocukların annesiyle tartışma yaşayan güzel oyuncunun polemiğine uçaktaki diğer yolcular da dahil oldu. Hosteslerin müdahalesiyle Melisa Döngel zor sakinleşti. İşte yaşananlar...

Melisa Döngel bu kez de havada kriz çıkardı! Uçakta çıkan kavgayı yolcular zor ayırdı

Son dönemin parlayan yıldızlarından Melisa Döngel, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Melisa Döngel bu kez de havada kriz çıkardı! Uçakta çıkan kavgayı yolcular zor ayırdı

Aylar önce arkadaşlarıyla gittiği bir kafeye alınmadığı için, kavga eden ve çalışanlara, "Siz bittiniz, sizi bitireceğim" diyerek tehditler savuran Döngel, yine bir kavgayla gündeme geldi.

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Melisa Döngel bu kez de havada kriz çıkardı! Uçakta çıkan kavgayı yolcular zor ayırdı

GÜRÜLTÜ TARTIŞMASI

İddiaya göre 21 yaşındaki Döngel, önceki gün İstanbul'dan Bodrum'a gitti. Uçağa yorgun binen oyuncu, iki küçük çocuğun gürültüsünden rahatsız oldu.

Melisa Döngel bu kez de havada kriz çıkardı! Uçakta çıkan kavgayı yolcular zor ayırdı

"Sessiz olun" diye çıkışan oyuncuya, çocukların annesinden tepki geldi. Bu tepkiyle iyice sinirlenen Melisa Döngel, yüksek sesle,"Çocuklarınıza sahip çıkın. Sizi dinlemek zorunda değiliz. Böyle rahat yolculuk yapacaksanız özel uçak tutun" diye bağırdı.

Melisa Döngel bu kez de havada kriz çıkardı! Uçakta çıkan kavgayı yolcular zor ayırdı

AKŞAM STRES ATTI

Uçaktaki diğer yolcuların da kendisine hak verdiği güzel oyuncu, zor sakinleşti.

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