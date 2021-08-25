Giriş Tarihi: 25.08.2021 09:53Güncelleme Tarihi: 25.08.2021 09:57
Melisa Döngel bu kez de havada kriz çıkardı! Uçakta çıkan kavgayı yolcular zor ayırdı
Rol aldığı dizilerdeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu Melisa Döngel, son dönemde özel hayatının yanı sıra kavga haberleriyle gündemdem düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde gittiği bir kafede içeri alınmayınca ortalığı birbirine katan Melisa Döngel, bu kez havada kriz çıkardı. Döngel, İstanbul'dan Bodrum'a gittiği uçakta gürültü yapan iki çocuğu azarlayınca olanlar oldu. Çocukların annesiyle tartışma yaşayan güzel oyuncunun polemiğine uçaktaki diğer yolcular da dahil oldu. Hosteslerin müdahalesiyle Melisa Döngel zor sakinleşti. İşte yaşananlar...