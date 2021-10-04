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Giriş Tarihi: 04.10.2021 11:50 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 11:53

Melisa Döngel, Fenerbahçeli Jose Sosa ile yasak aşk mı yaşıyor? Magazin gündemini sallayan iddia!

"Aşk Mantık İntikam" dizisiyle ekranlarda boy gösteren güzel oyuncu Melisa Döngel, son dönemde özel hayatındaki gelişmeler ile magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde yaklaşık dört ay aşk yaşadığı iş insanı Deniz Şahin ile yollarını ayıran Döngel, son olarak flaş bir gelişme ile gündeme geldi. Güzel oyuncunun son dönemde sahalardan uzak kalan, evli ve iki çocuk babası Fenerbahçeli Jose Sosa ile aşk yaşadığı iddia edildi. İkilinin, Karaköy'de birlikte eğlenceye daldığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Melisa Döngel, Fenerbahçeli Jose Sosa ile yasak aşk mı yaşıyor? Magazin gündemini sallayan iddia!

Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Jose Sosa, sahalardan uzak kalsa da gecelerden uzak kalamadı.

Melisa Döngel, Fenerbahçeli Jose Sosa ile yasak aşk mı yaşıyor? Magazin gündemini sallayan iddia!

Eşi Carolina Alurralde ve ikiz çocuklarıyla mutlu bir aile tablosu çizen Sosa'nın geçtiğimiz günlerde evliliğinde kriz olduğu iddia edilmişti.

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Melisa Döngel, Fenerbahçeli Jose Sosa ile yasak aşk mı yaşıyor? Magazin gündemini sallayan iddia!

Takvim Gazetesi'nin haberine göre; gece hayatına düşkünlüğüyle bilinen hatta pandemi döneminde bile yasak partilere katılan futbolcu, önceki gün Karaköy'deki bir mekanda Melisa Döngel'le birlikte görüldü.

Melisa Döngel, Fenerbahçeli Jose Sosa ile yasak aşk mı yaşıyor? Magazin gündemini sallayan iddia!

Güzel oyuncu ve futbolcunun gece boyunca birlikte sarmaş dolaş eğlendiklerini görenler gözlerine inanamadı.

Melisa Döngel, Fenerbahçeli Jose Sosa ile yasak aşk mı yaşıyor? Magazin gündemini sallayan iddia!

Geç saatlere kadar samimi şekilde eğlenen Döngel ve Sosa, mekandan 5 dakika aralıkla ayrı ayrı çıktı.

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