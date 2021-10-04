Melisa Döngel, Fenerbahçeli Jose Sosa ile yasak aşk mı yaşıyor? Magazin gündemini sallayan iddia!

"Aşk Mantık İntikam" dizisiyle ekranlarda boy gösteren güzel oyuncu Melisa Döngel, son dönemde özel hayatındaki gelişmeler ile magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde yaklaşık dört ay aşk yaşadığı iş insanı Deniz Şahin ile yollarını ayıran Döngel, son olarak flaş bir gelişme ile gündeme geldi. Güzel oyuncunun son dönemde sahalardan uzak kalan, evli ve iki çocuk babası Fenerbahçeli Jose Sosa ile aşk yaşadığı iddia edildi. İkilinin, Karaköy'de birlikte eğlenceye daldığı öne sürüldü. İşte detaylar...