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Haberler Galeri Melisa Döngel gizemli aşkını sonunda ele güne ilan etti! Melisa Döngel'in yeni sevgilisiyle ilgili gerçek ise ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 03.05.2021 10:15 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 10:34

gizemli aşkını sonunda ele güne ilan etti! 'in yeni sevgilisiyle ilgili gerçek ise ortaya çıktı...

, son günlerde özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi , güzel oyuncuyu yakın markaja almıştı. Döngel'in fotoğraflarını beğeni yağmuruna tutan Guido Senia, "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorularını akıllara getirmişti. Güzel oyuncunun adı Guido Senia'dan sonra ile de anılmıştı. Tüm bu iddiaların ardından 'in gerçek aşkı ortaya çıktı. İlişkisini ilan eden Döngel'in yeni sevgilisi hakkındaki gerçek de ortaya çıktı.

Melisa Döngel gizemli aşkını sonunda ilan etti! Melisa Döngel'in yeni sevgilisiyle ilgili gerçek ise ortaya çıktı...

, son günlerde özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi , güzel oyuncuyu yakın markaja almıştı.

Melisa Döngel gizemli aşkını sonunda ilan etti! Melisa Döngel'in yeni sevgilisiyle ilgili gerçek ise ortaya çıktı...

Döngel'in fotoğraflarını beğeni yağmuruna tutan , "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorularını akıllara getirmişti.

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Melisa Döngel gizemli aşkını sonunda ilan etti! Melisa Döngel'in yeni sevgilisiyle ilgili gerçek ise ortaya çıktı...

Güzel oyuncunun adı 'dan sonra ile de anılmıştı.

Melisa Döngel gizemli aşkını sonunda ilan etti! Melisa Döngel'in yeni sevgilisiyle ilgili gerçek ise ortaya çıktı...

ve Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi DJ ile adının aşk dedikodularına karışmasından sonra sessizliğini bozdu.

Melisa Döngel gizemli aşkını sonunda ilan etti! Melisa Döngel'in yeni sevgilisiyle ilgili gerçek ise ortaya çıktı...

21 yaşındaki güzel oyuncu hayatında başka biri olduğunu açıkladı.

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