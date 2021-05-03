Melisa Döngel, son günlerde özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia, güzel oyuncuyu yakın markaja almıştı. Döngel'in fotoğraflarını beğeni yağmuruna tutan Guido Senia, "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorularını akıllara getirmişti. Güzel oyuncunun adı Guido Senia'dan sonra Ekin Koç ile de anılmıştı. Tüm bu iddiaların ardından Melisa Döngel'in gerçek aşkı ortaya çıktı. İlişkisini ilan eden Döngel'in yeni sevgilisi hakkındaki gerçek de ortaya çıktı.