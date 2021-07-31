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Haberler Galeri Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! Şoke eden Tuba Büyüküstün detayı...
Giriş Tarihi: 31.07.2021 11:30 Güncelleme Tarihi: 31.07.2021 11:33

Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! Şoke eden Tuba Büyüküstün detayı...

Oyuncu Melisa Şenolsun ile işletmeci Umut Evirgen cephesinden geçtiğimiz günlerde flaş bir haber gelmişti. Umut Evirgen, Tuba Büyüküstün ile ayrılığının ardından Melisa Şenolsun ile aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkileriyle magazin gündemine damga vuran Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen'in, önceki gün sessiz sedasız ayrıldığı ortaya çıktı. Şenolsun'un, yakın çevresine "Tekrar bir araya gelme ihtimalimiz yok. Kesin olarak bitti" dediği öğrenildi. Sürpriz ayrılığın detayı ise ortaya çıktı. Tuba Büyüküstün ayrıntısı ise duyanları şoke etti! İşte detaylar...

Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! Şoke eden Tuba Büyüküstün detayı...

Tuba Büyüküstün birlikteliğiyle medyatik olan işletmeci Umut Evirgen'in, üç yıl aşk yaşayıp 2020'de ayrıldığı eski sevgilisini unutamadığı iddia edildi.

Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! Şoke eden Tuba Büyüküstün detayı...

Büyüküstün'le geçtiğimiz yıl ayrıldıktan sonra kalbini bir başka oyuncu Melisa Şenolsun'a kaptıran Evirgen'in bu ilişkisi de hüsranla bitti.

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Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! Şoke eden Tuba Büyüküstün detayı...

MESAJI YAKALADI!

Ayrıldıkları konuşulan ikiliden Melisa Şenolsun'un yakın çevresinden edinilen bilgiye göre Umut Evirgen, eski aşkıyla dost kalarak görüşmeye devam etti.

Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! Şoke eden Tuba Büyüküstün detayı...

Takvim gazetesinin haberine göre; 31 yaşındaki ünlü işletmeci, Kurban Bayramı'nı kutlamak için 39 yaşındaki güzel Tuba Büyüküstün'e mesaj attı.

Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! Şoke eden Tuba Büyüküstün detayı...

Daha sonra Büyüküstün'den karşı cevap geldi. O sırada Umut Evirgen'in yanında olan Melisa Şenolsun ise bu mesajı gördü.

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