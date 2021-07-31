Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! Şoke eden Tuba Büyüküstün detayı...

Oyuncu Melisa Şenolsun ile işletmeci Umut Evirgen cephesinden geçtiğimiz günlerde flaş bir haber gelmişti. Umut Evirgen, Tuba Büyüküstün ile ayrılığının ardından Melisa Şenolsun ile aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkileriyle magazin gündemine damga vuran Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen'in, önceki gün sessiz sedasız ayrıldığı ortaya çıktı. Şenolsun'un, yakın çevresine "Tekrar bir araya gelme ihtimalimiz yok. Kesin olarak bitti" dediği öğrenildi. Sürpriz ayrılığın detayı ise ortaya çıktı. Tuba Büyüküstün ayrıntısı ise duyanları şoke etti! İşte detaylar...