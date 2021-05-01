Melisa Sözen sevgilisi Harun Tekin’e övgüler yağdırmıştı! Evlilik açıklaması geldi!

Kırmızı Oda dizisiyle uzun süre gündemde kalan Melisa Sözen, yaptığı estetik itirafıyla sosyal medyanın gündemine damga vurmuştu. Melisa Sözen yaptığı açıklamalarla magazin gündeminin en çok konuşulan ismi oldu. Melisa Sözen sevgilisi Harun Tekin ve ilişkisini anlatmıştı. Ünlü oyuncu sevgilisi Harun Tekin'i öve öve bitirememişti. Sözen, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Sözen, ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı. Uzun yıllardır Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin ile aşk yaşayan Melisa Sözen, evlilik sorusuna yanıt verdi.