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Haberler Galeri Melisa Sözen sevgilisi Harun Tekin’e övgüler yağdırmıştı! Evlilik açıklaması geldi!
Giriş Tarihi: 01.05.2021 13:59 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 14:01

sevgilisi ’e övgüler yağdırmıştı! Evlilik açıklaması geldi!

dizisiyle uzun süre gündemde kalan , yaptığı estetik itirafıyla sosyal medyanın gündemine damga vurmuştu. Melisa Sözen yaptığı açıklamalarla magazin gündeminin en çok konuşulan ismi oldu. Melisa Sözen sevgilisi ve ilişkisini anlatmıştı. Ünlü oyuncu sevgilisi Harun Tekin'i öve öve bitirememişti. Sözen, önceki gün 'de görüntülendi. Sözen, ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı. Uzun yıllardır grubunun solisti Harun Tekin ile aşk yaşayan Melisa Sözen, evlilik sorusuna yanıt verdi.

Melisa Sözen sevgilisi Harun Tekin’e övgüler yağdırmıştı! Evlilik açıklaması geldi!

Müzisyen ile aşk yaşayan oyuncu , önceki gün 'de objektiflere yansıdı. Muhabirlerin 'evlilik' sorularına yanıt veren 35 yaşındaki Sözen, "Biz çok mutluyuz böyle. Her şey yolunda gidiyor. İnsanlar evliyken de mutludur, evli değilken de mutludur. İki insanın ne kadar anlaştığı ve birlikteyken ne kadar huzurlu olduklarıyla alakalıdır bence" ifadelerini kullandı.

Melisa Sözen sevgilisi Harun Tekin’e övgüler yağdırmıştı! Evlilik açıklaması geldi!

Habertürk'ün haberine göre; (35),önceki gün 'de görüntülendi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Sözen, "Uzun süredir ortalarda görünmüyorsunuz. Yeni bir proje mi var?" sorusuna yanıt verdi.

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Melisa Sözen sevgilisi Harun Tekin’e övgüler yağdırmıştı! Evlilik açıklaması geldi!

"Yeni bir iş yapacağım" diyen oyuncu, "Onun hazırlıkları içerisindeyiz. Şu anda açıklayamıyorum ama güzel bir iş başlayacak yakında" ifadelerini kullandı.

Melisa Sözen sevgilisi Harun Tekin’e övgüler yağdırmıştı! Evlilik açıklaması geldi!

"ÇOK ZORMUŞ"

Müzisyen sevgilisi ile birlikte koronavirüsü atlattığını ifade eden , "Çok şükür, ağır geçirmedik fakat 15 günü evde geçirdik. Benim toplamda bir ayım hiçbir şey yapmadan geçmiş oldu. Şimdi yeniden ayaklandım, çalışmaya başlıyorum. Dilerim hasta olan herkes hemen acil şifa bulsun. Çok zormuş. Benim için ilk iki gün çok ağrılı, çok zor geçti. Sonrası rahat geçti, çok şükür kurtulduk. Şimdi iyiyiz" şeklinde konuştu.

Melisa Sözen sevgilisi Harun Tekin’e övgüler yağdırmıştı! Evlilik açıklaması geldi!

"EVLİLİK" SORULARINA YANIT

Sözen, muhabirlerin, "Harun Bey ile çok uzun bir süredir birliktesiniz. Etrafınızdaki arkadaşlarınız evlendi. Sizin böyle bir düşünceniz var mı? Harun Bey ile hiç bu konuları konuşuyor musunuz?" sorularını da cevapsız bırakmadı.

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