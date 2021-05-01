Melisa Sözen sevgilisi Harun Tekin’e övgüler yağdırmıştı! Evlilik açıklaması geldi!

"ÇOK ZORMUŞ"

Müzisyen sevgilisi Harun Tekin ile birlikte koronavirüsü atlattığını ifade eden Melisa Sözen, "Çok şükür, ağır geçirmedik fakat 15 günü evde geçirdik. Benim toplamda bir ayım hiçbir şey yapmadan geçmiş oldu. Şimdi yeniden ayaklandım, çalışmaya başlıyorum. Dilerim hasta olan herkes hemen acil şifa bulsun. Çok zormuş. Benim için ilk iki gün çok ağrılı, çok zor geçti. Sonrası rahat geçti, çok şükür kurtulduk. Şimdi iyiyiz" şeklinde konuştu.