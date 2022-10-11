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Haberler Galeri Melisa Ural abisinin düğününde adeta aşka geldi! Zarafetini konuşturan Melisa Ural'dan sevgilisi ile ardı ardına paylaşım!
Giriş Tarihi: 11.10.2022 08:43 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022 09:28

Melisa Ural abisinin düğününde adeta aşka geldi! Zarafetini konuşturan Melisa Ural'dan sevgilisi ile ardı ardına paylaşım!

Ünlü şarkıcı Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğulları Engincan Ural, dün gerçekleşen düğünle Merve Kaya ile dünyaevine girdi. Merve Kaya'ya nisan ayında evlenme teklifinde bulunan Sibel Can ve Hakan Ural'In oğlu Engincan Ural muradına erdi. 2 gece 3 gün süren kutlamalardan görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bodrum'da 'Evet' diyen çiftten Engincan Ural'ın ailesinden de paylaşımlar ardı ardına geldi. Abisi Engincan Ural'ın düğününde paylaşıma doyamayan Melisa Ural'ı düğünde sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu da yalnız bırakmadı. İşte zarafeti ile gecede süzülen Melisa Ural'ın sevgilisi ile aşk pozları...

Melisa Ural abisinin düğününde adeta aşka geldi! Zarafetini konuşturan Melisa Ural’dan sevgilisi ile ardı ardına paylaşım!

Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural, uzun süredir aşk yaşadığı Merve Kaya'ya nisan ayında evlenme teklifi etmişti. 30 yaşındaki Engincan Ural ve Merve Kaya çifti dünyaevine girdi. Bodrum'da gerçekleşen düğüne çok sayıda ünlü isim akın etti.

Melisa Ural abisinin düğününde adeta aşka geldi! Zarafetini konuşturan Melisa Ural’dan sevgilisi ile ardı ardına paylaşım!

Sibel Can oğlu Engin Can'ın düğününde yerinde durmadı. Düğünde sahneye çıkan müzisyenin Rock and Roll şarkısı eşliğinde çılgınlar gibi dans etti.

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Melisa Ural abisinin düğününde adeta aşka geldi! Zarafetini konuşturan Melisa Ural’dan sevgilisi ile ardı ardına paylaşım!

2 gece 3 gün süren kutlamalardan görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Melisa Ural abisinin düğününde adeta aşka geldi! Zarafetini konuşturan Melisa Ural’dan sevgilisi ile ardı ardına paylaşım!

Bodrum'da 'Evet' diyen çiftten Engincan Ural'ın ailesinden de paylaşımlar ardı ardına geldi.

Melisa Ural abisinin düğününde adeta aşka geldi! Zarafetini konuşturan Melisa Ural’dan sevgilisi ile ardı ardına paylaşım!

Abisi Engincan Ural'ın düğününde paylaşıma doyamayan Melisa Ural'ı düğünde sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu da yalnız bırakmadı.

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