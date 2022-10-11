Melisa Ural abisinin düğününde adeta aşka geldi! Zarafetini konuşturan Melisa Ural’dan sevgilisi ile ardı ardına paylaşım!

Ünlü şarkıcı Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğulları Engincan Ural, dün gerçekleşen düğünle Merve Kaya ile dünyaevine girdi. Merve Kaya'ya nisan ayında evlenme teklifinde bulunan Sibel Can ve Hakan Ural'In oğlu Engincan Ural muradına erdi. 2 gece 3 gün süren kutlamalardan görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bodrum'da 'Evet' diyen çiftten Engincan Ural'ın ailesinden de paylaşımlar ardı ardına geldi. Abisi Engincan Ural'ın düğününde paylaşıma doyamayan Melisa Ural'ı düğünde sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu da yalnız bırakmadı. İşte zarafeti ile gecede süzülen Melisa Ural'ın sevgilisi ile aşk pozları...