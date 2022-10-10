Melisa Ural abisinin düğününde aşka geldi! Zarafetini konuşturan Melisa Ural’dan sevgilisi ile ardı ardına paylaşım!

Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural, uzun süredir aşk yaşadığı Merve Kaya'ya nisan ayında evlenme teklifi etmişti. 30 yaşındaki Engincan Ural ve Merve Kaya çifti dünyaevine girdi. Bodrum'da gerçekleşen düğüne çok sayıda ünlü isim akın etti.