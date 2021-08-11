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Haberler Galeri 'Meltem Miraloğlu Amerikalı eşi tarafından darp edildi' iddiası gerçeği ortaya çıkardı! Meltem Miraloğlu hamile mi?
Giriş Tarihi: 11.08.2021 14:38 Güncelleme Tarihi: 11.08.2021 14:44

'Meltem Miraloğlu Amerikalı eşi tarafından darp edildi' iddiası gerçeği ortaya çıkardı! Meltem Miraloğlu hamile mi?

Bir dönem rol aldığı "Hayat Devam Ediyor" dizisiyle adından söz ettiren 34 yaşındaki oyuncu Meltem Miraloğlu, yeni iş teklifleri alamayınca Amerika'ya taşınmıştı. Amerika'da Patrick Grady adında 82 yaşındaki bir Amerikalıyla evlenen Meltem Miraloğlu, eşiyle arasındaki yaş farkı nedeniyle uzun süredir magazin gündeminden düşmüyor. Hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmeyen oyuncu, son olarak flaş bir haber ile gündemde. Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick Grady ile inişli çıkışlı evliliği devam eden Miraloğlu'nun, eşi tarafından darp edilince hamile olduğu ortaya çıktı! İşte tüm detaylar...

’Meltem Miraloğlu Amerikalı eşi tarafından darp edildi’ iddiası gerçeği ortaya çıkardı! Meltem Miraloğlu hamile mi?

"Hayat Devam Ediyor" dizisiyle yıldızı parlayan 34 yaşındaki Meltem Miraloğlu, 2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük ABD'li Patrick Grady ile nikah masasına oturmuştu.

’Meltem Miraloğlu Amerikalı eşi tarafından darp edildi’ iddiası gerçeği ortaya çıkardı! Meltem Miraloğlu hamile mi?

Amerikalı Patrick Grady bir dargın bir barışık ilişkisini sürdüren Miraloğlu'nun hamile olduğu ve bunu eşinden gizlediği iddia edildi.

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’Meltem Miraloğlu Amerikalı eşi tarafından darp edildi’ iddiası gerçeği ortaya çıkardı! Meltem Miraloğlu hamile mi?

Oyunculuk kariyerine devam etmek isteyen Miraloğlu, bu kararını eşine iletti.

’Meltem Miraloğlu Amerikalı eşi tarafından darp edildi’ iddiası gerçeği ortaya çıkardı! Meltem Miraloğlu hamile mi?

Hollywood'a gitmek isteyen Miraloğlu'nun bu talebi Patrick tarafından reddedildi.

’Meltem Miraloğlu Amerikalı eşi tarafından darp edildi’ iddiası gerçeği ortaya çıkardı! Meltem Miraloğlu hamile mi?

Çıkan tartışmada genç oyuncu evinin bahçesinde eşi tarafından darp edildi.

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