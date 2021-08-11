’Meltem Miraloğlu Amerikalı eşi tarafından darp edildi’ iddiası gerçeği ortaya çıkardı! Meltem Miraloğlu hamile mi?

Bir dönem rol aldığı "Hayat Devam Ediyor" dizisiyle adından söz ettiren 34 yaşındaki oyuncu Meltem Miraloğlu, yeni iş teklifleri alamayınca Amerika'ya taşınmıştı. Amerika'da Patrick Grady adında 82 yaşındaki bir Amerikalıyla evlenen Meltem Miraloğlu, eşiyle arasındaki yaş farkı nedeniyle uzun süredir magazin gündeminden düşmüyor. Hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmeyen oyuncu, son olarak flaş bir haber ile gündemde. Kendisinden 48 yaş büyük AmerikalıPatrick Grady ile inişli çıkışlı evliliği devam eden Miraloğlu'nun, eşi tarafından darp edilince hamile olduğu ortaya çıktı! İşte tüm detaylar...