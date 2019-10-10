Meltem Miraloğlu'ndan akıllara zarar açıklama! Meltem Miraloğlu: Beni Hollywood starı yapacak...

Kendinden yaşça çok büyük bir adamla evlendirilen çocuk gelin olarak tanıdığımız Meltem Miraloğlu oynadığı karakter gibi kendinden 48 yaş büyük zengin bir Amerikalı ile evlendi. Meltem Miraloğlu'nun evliliği magazin gündemine son dakika haberi olarak bomba gibi düştü. Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşındaki Amerikalı eşi ve evliliği hakkında detaylar gelmeye başladı. Gelen eleştirilere katıldığı 2. sayfa programından cevap veren Meltem Miraloğlu'nun yakın çevresi ise farklı iddialarda bulundu. Meltem Miraloğlu yaş farkının hiç önemli olmadığını söylediği evliliği ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. 32 yaşındaki Meltem Miraloğlu'nun yakın çevresine "Patrick bana söz verdi, beni Hollywood starı yapacak. 3 çocuk doğuracağım" dediği iddia edildi. İşte Meltem Miraloğlu'nun yakın çevresinden akıllara durgunluk veren iddialar...