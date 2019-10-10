Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Meltem Miraloğlu'ndan akıllara zarar açıklama! Meltem Miraloğlu: Beni Hollywood starı yapacak...

'ndan akıllara zarar açıklama! Meltem Miraloğlu: Beni Hollywood starı yapacak...

Kendinden yaşça çok büyük bir adamla evlendirilen olarak tanıdığımız oynadığı karakter gibi kendinden 48 yaş büyük zengin bir Amerikalı ile evlendi. Meltem Miraloğlu'nun evliliği magazin gündemine haberi olarak bomba gibi düştü. ve evliliği hakkında detaylar gelmeye başladı. Gelen eleştirilere katıldığı 2. sayfa programından cevap veren Meltem Miraloğlu'nun yakın çevresi ise farklı iddialarda bulundu. Meltem Miraloğlu yaş farkının hiç önemli olmadığını söylediği evliliği ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. 32 yaşındaki Meltem Miraloğlu'nun yakın çevresine "Patrick bana söz verdi, beni Hollywood starı yapacak. 3 çocuk doğuracağım" dediği iddia edildi. İşte Meltem Miraloğlu'nun yakın çevresinden akıllara durgunluk veren iddialar...

Giriş Tarihi: 10.10.2019 13:09 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 13:21
Meltem Miraloğlu'ndan akıllara zarar açıklama! Meltem Miraloğlu: Beni Hollywood starı yapacak...

Kendinden yaşça çok büyük bir adamla evlendirilen olarak tanıdığımız oynadığı karakter gibi kendinden 48 yaş büyük zengin bir Amerikalı ile evlendi. Sürpriz nikahın detayları gelmeye devam ediyor.

Meltem Miraloğlu'ndan akıllara zarar açıklama! Meltem Miraloğlu: Beni Hollywood starı yapacak...

'nun evliliği magazin gündemine haberi olarak bomba gibi düştü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Meltem Miraloğlu'ndan akıllara zarar açıklama! Meltem Miraloğlu: Beni Hollywood starı yapacak...

'nun 80 yaşındaki Amerikalı eşi ve evliliği hakkında detaylar gelmeye başladı. Gelen eleştirilere katıldığı 2. sayfa programından cevap veren Meltem Miraloğlu'nun yakın çevresi ise farklı iddialarda bulundu.

Meltem Miraloğlu'ndan akıllara zarar açıklama! Meltem Miraloğlu: Beni Hollywood starı yapacak...

yaş farkının hiç önemli olmadığını söylediği evliliği ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. 32 yaşındaki Meltem Miraloğlu'nun yakın çevresine "Patrick bana söz verdi, beni Hollywood starı yapacak. 3 çocuk doğuracağım" dediği iddia edildi. İşte Meltem Miraloğlu'nun yakın çevresinden akıllara durgunluk veren iddialar...

Meltem Miraloğlu'ndan akıllara zarar açıklama! Meltem Miraloğlu: Beni Hollywood starı yapacak...

Genç oyuncunun 2. Sayfa programına ulaşan arkadaşları ise "Psikolojik olarak sorunları var. Çok sağlıklı kararlar veremiyor. Lütfen Meltem'i hep birlikte kurtaralım." diyerek yardım istedi.

Meltem Miraloğlu'ndan akıllara zarar açıklama! Meltem Miraloğlu: Beni Hollywood starı yapacak...

, 2016 yılında oyuncu ve yönetmen Tayfur Aydın ile evlenmiş ve 2017 yılında sessiz sedasız boşanmıştı. Genç oyuncu şimdi ise ABD'de yaptığı evlilikle gündeme geldi.

Meltem Miraloğlu'ndan akıllara zarar açıklama! Meltem Miraloğlu: Beni Hollywood starı yapacak...

13 Ocak 1987'de Diyarbakır'da dünyaya geldi. Çocukluğundan beri oyunculuğa ilgili olduğunu söyleyen oynadığı karakteri ile hafızalarda yer edinmiştir.

BİZE ULAŞIN