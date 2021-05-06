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Haberler Galeri Meme kanseri ile mücadele eden Canan Ergüder hastane odasından paylaştı! Canan Ergüder kısacık kestirdiği saçlarıyla poz verdi...
Giriş Tarihi: 06.05.2021 15:45 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 15:50

ile mücadele eden hastane odasından paylaştı! Canan Ergüder kısacık kestirdiği saçlarıyla poz verdi...

Ekranlarda son olarak dizisi ile boy gösteren başarılı oyuncu 'in meme kanserine yakalandığı haberi sevenlerini üzmüştü. Yer Aldığı dizisine üzülerek veda eden Canan Ergüder'in tedavi sürecine hızla başlanmıştı. Kemoterapi gören Canan Ergüder onu merak eden hayranlarına hastane odasından seslendi. Sosyal medya hesabından kısacık kestirdiği saçları ile poz veren Canan Ergüder'in kilo verdiği dikkatlerden kaçmazken moralinin yüksek olduğu görüldü. İşte ile mücadele eden ...

Meme kanseri ile mücadele eden Canan Ergüder hastane odasından paylaştı! Canan Ergüder kısacık kestirdiği saçlarıyla poz verdi...

Ekranlarda son olarak dizisi ile boy gösteren başarılı oyuncu 'in meme kanserine yakalandığı haberi sevenlerini üzmüştü.

Meme kanseri ile mücadele eden Canan Ergüder hastane odasından paylaştı! Canan Ergüder kısacık kestirdiği saçlarıyla poz verdi...

Yer Aldığı dizisine üzülerek veda eden 'in tedavi sürecine hızla başlanmıştı.

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Meme kanseri ile mücadele eden Canan Ergüder hastane odasından paylaştı! Canan Ergüder kısacık kestirdiği saçlarıyla poz verdi...

Kemoterapi gören onu merak eden hayranlarına hastane odasından seslendi.

Meme kanseri ile mücadele eden Canan Ergüder hastane odasından paylaştı! Canan Ergüder kısacık kestirdiği saçlarıyla poz verdi...

Sosyal medya hesabından kısacık kestirdiği saçları ile poz veren 'in kilo verdiği dikkatlerden kaçmazken moralinin yüksek olduğu görüldü.

Meme kanseri ile mücadele eden Canan Ergüder hastane odasından paylaştı! Canan Ergüder kısacık kestirdiği saçlarıyla poz verdi...

İşte ile mücadele eden 'in son hali...

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