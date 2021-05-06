Meme kanseri ile mücadele eden Canan Ergüder hastane odasından paylaştı! Canan Ergüder kısacık kestirdiği saçlarıyla poz verdi...

Ekranlarda son olarak Menajerimi Ara dizisi ile boy gösteren başarılı oyuncu Canan Ergüder'in meme kanserine yakalandığı haberi sevenlerini üzmüştü. Yer Aldığı Menajerimi Ara dizisine üzülerek veda eden Canan Ergüder'in tedavi sürecine hızla başlanmıştı. Kemoterapi gören Canan Ergüder onu merak eden hayranlarına hastane odasından seslendi. Sosyal medya hesabından kısacık kestirdiği saçları ile poz veren Canan Ergüder'in kilo verdiği dikkatlerden kaçmazken moralinin yüksek olduğu görüldü. İşte meme kanseri ile mücadele eden Canan Ergüder'in son hali...