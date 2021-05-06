Meme kanseri ile mücadele eden Canan Ergüder hastane odasından paylaştı! Saçları dökülen Canan Ergüder peruk ile poz verdi

Ekranlarda son olarak Menajerimi Ara dizisi ile boy gösteren başarılı oyuncu Canan Ergüder'in meme kanserine yakalandığı haberi sevenlerini üzmüştü. Yer Aldığı Menajerimi Ara dizisine üzülerek veda eden Canan Ergüder'in tedavi sürecine hızla başlanmıştı. Kemoterapi gören Canan Ergüder onu merak eden hayranlarına hastane odasından seslendi. Saçları döküldüğü için peruk takan Canan Ergüder, "Saçsız halime alıştım" notuyla Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hem son imajını gösterdi hem de sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Canan Ergüder'in kilo verdiği dikkatlerden kaçmazken moralinin yüksek olduğu görüldü. İşte meme kanseri ile mücadele eden Canan Ergüder'in son hali...