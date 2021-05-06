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Haberler Galeri Meme kanseri ile mücadele eden Canan Ergüder hastane odasından paylaştı! Saçları dökülen Canan Ergüder peruk ile poz verdi
Giriş Tarihi: 06.05.2021 15:45 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 17:48

ile mücadele eden hastane odasından paylaştı! Saçları dökülen Canan Ergüder peruk ile poz verdi

Ekranlarda son olarak dizisi ile boy gösteren başarılı oyuncu 'in meme kanserine yakalandığı haberi sevenlerini üzmüştü. Yer Aldığı dizisine üzülerek veda eden Canan Ergüder'in tedavi sürecine hızla başlanmıştı. Kemoterapi gören Canan Ergüder onu merak eden hayranlarına hastane odasından seslendi. Saçları döküldüğü için peruk takan Canan Ergüder, "Saçsız halime alıştım" notuyla Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hem son imajını gösterdi hem de sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Canan Ergüder'in kilo verdiği dikkatlerden kaçmazken moralinin yüksek olduğu görüldü. İşte ile mücadele eden ...

Meme kanseri ile mücadele eden Canan Ergüder hastane odasından paylaştı! Saçları dökülen Canan Ergüder peruk ile poz verdi

Ekranlarda son olarak dizisi ile boy gösteren başarılı oyuncu 'in meme kanserine yakalandığı haberi sevenlerini üzmüştü.

Meme kanseri ile mücadele eden Canan Ergüder hastane odasından paylaştı! Saçları dökülen Canan Ergüder peruk ile poz verdi

Yer Aldığı dizisine üzülerek veda eden 'in tedavi sürecine hızla başlanmıştı.

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Meme kanseri ile mücadele eden Canan Ergüder hastane odasından paylaştı! Saçları dökülen Canan Ergüder peruk ile poz verdi

Kemoterapi gören onu merak eden hayranlarına hastane odasından seslendi.

Meme kanseri ile mücadele eden Canan Ergüder hastane odasından paylaştı! Saçları dökülen Canan Ergüder peruk ile poz verdi

Saçları döküldüğü için peruk takan , "Saçsız halime alıştım" notuyla Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hem son imajını gösterdi hem de sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Canan Ergüder'in kilo verdiği dikkatlerden kaçmazken moralinin yüksek olduğu görüldü.

Meme kanseri ile mücadele eden Canan Ergüder hastane odasından paylaştı! Saçları dökülen Canan Ergüder peruk ile poz verdi

İşte ile mücadele eden 'in son hali...

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