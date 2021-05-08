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Haberler Galeri Menajerimi Ara'nın yıldızı Deniz Can Aktaş'ın kural ihlali sosyal medyada gündem oldu! Deniz Can Aktaş ile ilgili gerçek canlı yayında ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 08.05.2021 17:09 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 17:13

'nın yıldızı 'ın kural ihlali sosyal medyada gündem oldu! Deniz Can Aktaş ile ilgili gerçek canlı yayında ortaya çıktı

Rol aldığı dizisinde Ahsen Eroğlu ile başrolü paylaşan , son dönemde başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kısa sürede genç kızların sevgilisi olan Deniz Can Aktaş, partneri Ahsen Eroğlu'yla yakıştırılsa da 'Aşk Ağlatır' adlı dizinin setinde tanıştığı ile uzun süredir aşk yaşıyor. Aktaş'ın sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'dan kısa süre önce üzücü haber geldi, oyuncu koronavirüse yakalandı. Deniz Can Aktaş'ın 'a yakalanan sevgilisiyle aynı evde olması ise şaşkınlık yarattı.

Menajerimi Ara'nın yıldızı Deniz Can Aktaş'ın kural ihlali sosyal medyada gündem oldu! Deniz Can Aktaş ile ilgili gerçek canlı yayında ortaya çıktı

Son Yaz isimli dizide 'Yağmur' karakterine hayat veren genç oyuncu , 'a yakalandığını açıklamıştı.

Menajerimi Ara'nın yıldızı Deniz Can Aktaş'ın kural ihlali sosyal medyada gündem oldu! Deniz Can Aktaş ile ilgili gerçek canlı yayında ortaya çıktı

Tedavisine evde devam edilen güzel oyuncu, dün akşam canlı yayında sevenleriyle buluştu.

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Menajerimi Ara'nın yıldızı Deniz Can Aktaş'ın kural ihlali sosyal medyada gündem oldu! Deniz Can Aktaş ile ilgili gerçek canlı yayında ortaya çıktı

Snob Magazin'in haberine göre; Sancaktutan'ın canlı yayında olduğu esnada, sevgilisi 'ın da kendisiyle birlikte olduğu ortaya çıktı.

Menajerimi Ara'nın yıldızı Deniz Can Aktaş'ın kural ihlali sosyal medyada gündem oldu! Deniz Can Aktaş ile ilgili gerçek canlı yayında ortaya çıktı

Sancaktutan'ın hastalığı atlatana kadar karantina da tek başına olması gerekiyordu. Sancaktutan ve sevgilisi 'ın bu kurali ihlal etmesi sosyal medyada gündem oldu.

Menajerimi Ara'nın yıldızı Deniz Can Aktaş'ın kural ihlali sosyal medyada gündem oldu! Deniz Can Aktaş ile ilgili gerçek canlı yayında ortaya çıktı

SETE GİTMEYİ SÜRDÜRÜYOR

hastalığıyla mücadele eden sevgilisiyle aynı evde kaldığı iddia edilen 'ın rol aldığı '' dizisinin setine de gidip geldiği öğrenildi.

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