HaberlerGaleriMenajerimi Ara'nın yıldızı Deniz Can Aktaş'ın kural ihlali sosyal medyada gündem oldu! Deniz Can Aktaş ile ilgili gerçek canlı yayında ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 08.05.2021 17:09Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 17:13
Menajerimi Ara'nın yıldızı Deniz Can Aktaş'ın kural ihlali sosyal medyada gündem oldu! Deniz Can Aktaş ile ilgili gerçek canlı yayında ortaya çıktı
Rol aldığı Menajerimi Ara dizisinde Ahsen Eroğlu ile başrolü paylaşan Deniz Can Aktaş, son dönemde başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kısa sürede genç kızların sevgilisi olan Deniz Can Aktaş, partneri Ahsen Eroğlu'yla yakıştırılsa da 'Aşk Ağlatır' adlı dizinin setinde tanıştığı Hafsanur Sancaktutan ile uzun süredir aşk yaşıyor. Aktaş'ın sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'dan kısa süre önce üzücü haber geldi, oyuncu koronavirüse yakalandı. Deniz Can Aktaş'ın Covid-19'a yakalanan sevgilisiyle aynı evde olması ise şaşkınlık yarattı.