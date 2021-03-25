HaberlerGaleriMenajerimi Ara'ya konuk olan 58 yaşındaki Aydan Şener'in son hali dudak uçuklattı! Aydan Şener'in kızını görenler ikinci şoku yaşadı...
Menajerimi Ara'ya konuk olan 58 yaşındaki Aydan Şener'in son hali dudak uçuklattı! Aydan Şener'in kızını görenler ikinci şoku yaşadı...
Çalıkuşu filmi ile Yeşilçam'a damgasını vuran bir dönemin en güzel oyuncularından Aydan ŞenerMenajerimi Ara dizisi ile hayranlarıyla hasret giderdi. Menajerimi Ara dizisinin bu haftaki bölümünde boy gösterecek olan Aydan Şener güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyor. 58 yaşındaki Aydan Şener sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurduğu haberde takipçilerine 'özlem giderelim' dedi. Hayranlarını heyecanlandıran haber sonrası Aydan Şener sosyal medyada ilgi odağı oldu. Usta Oyuncu Aydan Şener'in kızının da ünlü bir oyuncu olduğunu öğrenenler çok şaşırdı. İşte Aydan Şener'in son hali ve oyuncu kızı Ecem Akbin...
Giriş Tarihi: 25.03.2021
09:06
Güncelleme Tarihi: 25.03.2021
09:08
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