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Haberler Galeri Menajerimi Ara'ya konuk olan 58 yaşındaki Aydan Şener'in son hali dudak uçuklattı! Aydan Şener'in kızını görenler ikinci şoku yaşadı...

'ya konuk olan 58 yaşındaki 'in son hali dudak uçuklattı! Aydan Şener'in kızını görenler ikinci şoku yaşadı...

filmi ile 'a damgasını vuran bir dönemin en güzel oyuncularından dizisi ile hayranlarıyla hasret giderdi. Menajerimi Ara dizisinin bu haftaki bölümünde boy gösterecek olan Aydan Şener güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyor. 58 yaşındaki Aydan Şener sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurduğu haberde takipçilerine 'özlem giderelim' dedi. Hayranlarını heyecanlandıran haber sonrası Aydan Şener sosyal medyada ilgi odağı oldu. Usta Oyuncu Aydan Şener'in kızının da ünlü bir oyuncu olduğunu öğrenenler çok şaşırdı. İşte ve oyuncu kızı ...

Giriş Tarihi: 25.03.2021 09:06 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 09:08
Menajerimi Ara'ya konuk olan 58 yaşındaki Aydan Şener'in son hali dudak uçuklattı! Aydan Şener'in kızını görenler ikinci şoku yaşadı...

filmi ile 'a damgasını vuran bir dönemin en güzel oyuncularından dizisi ile hayranlarıyla hasret giderdi.

Menajerimi Ara'ya konuk olan 58 yaşındaki Aydan Şener'in son hali dudak uçuklattı! Aydan Şener'in kızını görenler ikinci şoku yaşadı...

dizisinin bu haftaki bölümünde boy gösterecek olan güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyor.

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Menajerimi Ara'ya konuk olan 58 yaşındaki Aydan Şener'in son hali dudak uçuklattı! Aydan Şener'in kızını görenler ikinci şoku yaşadı...

58 yaşındaki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurduğu haberde takipçilerine 'özlem giderelim' dedi.

Menajerimi Ara'ya konuk olan 58 yaşındaki Aydan Şener'in son hali dudak uçuklattı! Aydan Şener'in kızını görenler ikinci şoku yaşadı...

Hayranlarını heyecanlandıran haber sonrası sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Menajerimi Ara'ya konuk olan 58 yaşındaki Aydan Şener'in son hali dudak uçuklattı! Aydan Şener'in kızını görenler ikinci şoku yaşadı...

Usta Oyuncu 'in kızının da ünlü bir oyuncu olduğunu öğrenenler çok şaşırdı.

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