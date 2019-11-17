Meraklı Köfteci ve Aslan Bacanak'ın güzel oyuncusuydu! Gölgen Bengü'nün yıllar sonraki hali...
Meraklı Köfteci ve Aslan Bacanak'ın güzel oyuncusuydu! Gölgen Bengü'nün yıllar sonraki hali...
Meraklı Köfteci filmi Kemal Sunal'ın beğenilen filmlerinden biriydi .Kemal Sunal, Hulusi Kentmen, Şevket Altuğ, Sümer Tilmaç, Dinçer Çekmez gibi isimlerin rol aldığı 1976 yapımı meraklı Köfteci'nin başrollerinden biri de güzel oyuncu Gölgen Bengü'dür. Gölgen Bengü, birkaç filmde görülüp çok beğenilmesine rağmen daha sonra ortadan kayboldu. Yine Gölgen Bengü'nün Metin Akpınar ve Zeki Alasya ile başrolleri paylaştığı filmi Aslan Bacanak da çok sevilmişti. Hala televizyon ekranlarına gelmeye de devam ediyor. İşte güzel oyuncu Gölgen Bengü'nün yıllar sonraki hali gerçekten şaşırttı. Ortalarda gözükmeyen yıldız bakın ne işle meşgulmüş.
Giriş Tarihi: 17.11.2019
10:48
Güncelleme Tarihi: 17.11.2019
11:56
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