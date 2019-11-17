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  • Meraklı Köfteci ve Aslan Bacanak'ın güzel oyuncusuydu! Gölgen Bengü'nün yıllar sonraki hali...

Meraklı Köfteci ve Aslan Bacanak'ın güzel oyuncusuydu! 'nün yıllar sonraki hali...

Meraklı Köfteci filmi 'ın beğenilen filmlerinden biriydi .Kemal Sunal, Hulusi Kentmen, , Sümer Tilmaç, Dinçer Çekmez gibi isimlerin rol aldığı 1976 yapımı meraklı Köfteci'nin başrollerinden biri de güzel oyuncu 'dür. Gölgen Bengü, birkaç filmde görülüp çok beğenilmesine rağmen daha sonra ortadan kayboldu. Yine Gölgen Bengü'nün ve ile başrolleri paylaştığı filmi Aslan Bacanak da çok sevilmişti. Hala televizyon ekranlarına gelmeye de devam ediyor. İşte güzel oyuncu Gölgen Bengü'nün yıllar sonraki hali gerçekten şaşırttı. Ortalarda gözükmeyen yıldız bakın ne işle meşgulmüş.

Giriş Tarihi: 17.11.2019 10:48 Güncelleme Tarihi: 17.11.2019 11:56
Meraklı Köfteci ve Aslan Bacanak'ın güzel oyuncusuydu! Gölgen Bengü'nün yıllar sonraki hali...

İşte Golgen Bengü ve Yeşilçam'ın bir dönemine damga vuran yıldızlarının yıllar sonraki halleri!

Meraklı Köfteci ve Aslan Bacanak'ın güzel oyuncusuydu! Gölgen Bengü'nün yıllar sonraki hali...

Çalıkuşu filmi ile Yeşilçam'a damgasını vuran Aydan Şener'in son hali şaşırtıyor. Aydan Şener zamanı dondurmuş gibi.

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Meraklı Köfteci ve Aslan Bacanak'ın güzel oyuncusuydu! Gölgen Bengü'nün yıllar sonraki hali...
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Meraklı Köfteci ve Aslan Bacanak'ın güzel oyuncusuydu! Gölgen Bengü'nün yıllar sonraki hali...
Meraklı Köfteci ve Aslan Bacanak'ın güzel oyuncusuydu! Gölgen Bengü'nün yıllar sonraki hali...
Meraklı Köfteci ve Aslan Bacanak'ın güzel oyuncusuydu! Gölgen Bengü'nün yıllar sonraki hali...
Meraklı Köfteci ve Aslan Bacanak'ın güzel oyuncusuydu! Gölgen Bengü'nün yıllar sonraki hali...

Gülşen Bubikoğlu

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