Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Meral Zeren'i görenler inanamıyor! Salako ve Banker Bilo ile tanınmıştı

'i görenler inanamıyor! ve ile tanınmıştı

Yeşilçam'ın en güzel isimlerinde biriydi. Dönemin ünlü filmleri 'da ile birlikte başrolde oynamış ve Emine karakteriyle tanınmıştı. Meral Zeren yine Yeşilçam efsanesi 'da ve gibi usta isimlerle birlikte rol almıştı. Her iki filmde hala hafızalardaki yerini koruyor. Yeşilçam yıllarında duru güzelliğiyle ön plana çıkan Merak Zeren, daha çok komedi filmleriyle karşımıza çıkmıştı. Yıllar sonraki hali ise adeta şoke etti! Meral Zeren'in uzun yıllar ekranda göremeyenler son görüntüsüyle adeta büyük bir şaşkınlığa uğradı!

Giriş Tarihi: 29.10.2019 09:13 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 09:46
Meral Zeren'i görenler inanamıyor! Salako ve Banker Bilo ile tanınmıştı

İşte ve diğer ünlü isimlerin yıllar önce ve sonraki halleriyle sizleri şaşırtacak değişimleri!

Meral Zeren'i görenler inanamıyor! Salako ve Banker Bilo ile tanınmıştı

AHMET SEZEREL

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Meral Zeren'i görenler inanamıyor! Salako ve Banker Bilo ile tanınmıştı

YAPRAK ÖZDEMİROĞLU

Meral Zeren'i görenler inanamıyor! Salako ve Banker Bilo ile tanınmıştı

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Meral Zeren'i görenler inanamıyor! Salako ve Banker Bilo ile tanınmıştı

ATİLLA OLGAÇ

Meral Zeren'i görenler inanamıyor! Salako ve Banker Bilo ile tanınmıştı

HÜLYA DARCAN

Meral Zeren'i görenler inanamıyor! Salako ve Banker Bilo ile tanınmıştı

AYDAN BURHAN

BİZE ULAŞIN