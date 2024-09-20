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Haberler Galeri Meriç Aral ile Serkan Keskin'in düğününe katılan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'den romantik pozlar! "Gelin ile damattan rol çalmayın"
Giriş Tarihi: 20.09.2024 10:00 Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 10:17

Meriç Aral ile Serkan Keskin'in düğününe katılan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'den romantik pozlar! "Gelin ile damattan rol çalmayın"

Sanat camiasından düğün haberleri ardı ardına geliyor! Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'dan sonra 6 yıldır birlikte olan ve düğünleri sürekli ertelenen oyuncu çift Meriç Aral ile Serkan Keskin de evlendi. Dün akşam gerçekleşen düğüne adeta ünlü akını vardı. Serkan Keskin'in 'Leyla ile Mecnun' dizisinde rol arkadaşı Ali Atay düğüne eşi Hazal Kaya ile katıldı. Özge Özpirinçci - Burak Yamantürk, Umut Evirgen - Alina Boz, Birkan Sokullu - Eda Gürkaynak, Kıvanç Tatlıtuğ - Başak Dizer çifti de davetliler arasındaydı. Siyahlar içinde uyum yakalayan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti romantik halleri ile de geceye damga vurdu. Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer ile aşk pozuna "Gelin ile damattan rol çalmayın" yorumları da geldi... İşte Meriç Aral ile Serkan Keskin'in düğününün en gözde çiftleri...

Meriç Aral ile Serkan Keskin’in düğününe katılan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’den romantik pozlar! Gelin ile damattan rol çalmayın

6 yıllık birlikteliklerini nikah masasına taşıyan ünlü oyuncular Meriç Aral ile Serkan Keskin'in düğünü renkli anlara sahne oldu.

Meriç Aral ile Serkan Keskin’in düğününe katılan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’den romantik pozlar! Gelin ile damattan rol çalmayın

Sanat camiasından düğün haberleri ardı ardına geldi. Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'dan sonra 6 yıldır birlikte olan ve düğünleri sürekli ertelenen oyuncu çift Meriç Aral ile Serkan Keskin de dün akşam gerçekleşen ve oldukça samimi, sıcak görüntülerin geldiği bir düğün ile evlendi.

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Meriç Aral ile Serkan Keskin’in düğününe katılan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’den romantik pozlar! Gelin ile damattan rol çalmayın

Son derece sade ve naif bir gelinlik tercih eden güzel oyuncu Meriç Aral'ın gelin buketi de oldukça romantik bir tercih olarak yorumlandı...

Meriç Aral ile Serkan Keskin’in düğününe katılan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’den romantik pozlar! Gelin ile damattan rol çalmayın
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Meriç Aral ile Serkan Keskin’in düğününe katılan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’den romantik pozlar! Gelin ile damattan rol çalmayın

Etiler'de gerçekleşen törende gelinin ve damadın şahitliğini yakın arkadaşlarının yanı sıra Efe Tuncer ve Birkan Sokullu üstlendi.

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