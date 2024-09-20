Meriç Aral ile Serkan Keskin'in düğününe katılan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'den romantik pozlar! "Gelin ile damattan rol çalmayın"

Sanat camiasından düğün haberleri ardı ardına geldi. Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'dan sonra 6 yıldır birlikte olan ve düğünleri sürekli ertelenen oyuncu çift Meriç Aral ile Serkan Keskin de dün akşam gerçekleşen ve oldukça samimi, sıcak görüntülerin geldiği bir düğün ile evlendi.