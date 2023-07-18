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Haberler Galeri Mert Ramazan Demir’i yıkan haber... Yalı Çapkını'nın Ferit'i sevinçten havalara uçmuştu...
Giriş Tarihi: 18.07.2023 16:13 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 16:17

Mert Ramazan Demir’i yıkan haber... Yalı Çapkını'nın Ferit'i sevinçten havalara uçmuştu...

Her defasında aşk iddialarını yalanlayan Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu, yakayı ele verdi. Adı aşk dedikodularına karışan ikili bu kez fena yakalandı. Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu Yalı Çapkını dizisinin sezon finale yapmasının ardından tatile çıkmıştı. Yalı Çapkını dizisinin aşıkları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in tatil kaçamağı bu kez ifşa olmuştu. Her defasında arkadaş olduklarını dile getiren Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir dudak dudağa yakalanmış, ikilinin ilişkisi teknede belgelenmişti. Sosyal medya bu görüntüleri konuşurken Mert Ramazan Demir aldığı üzücü haber ile yıkıldı.

Mert Ramazan Demir’i yıkan haber... Yalı Çapkını’nın Ferit’i sevinçten havalara uçmuştu...

"Yalı Çapkını" dizisiyle son dönemde popülerliğini arttıran güzel oyuncu Afra Saraçoğlu ile 4 yıldır aşk yaşayan Mert Yazıcıoğlu ilişkilerini bitirme kararı almıştı. Afra Saraçoğlu'nun adı ise "Yalı Çapkını" dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir ile anılmıştı. Geçtiğimiz aylarda Instagram'dan ortak bir açıklama yapan Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu ilişkilerine son verdiklerini duyurmuştu.

Mert Ramazan Demir’i yıkan haber... Yalı Çapkını’nın Ferit’i sevinçten havalara uçmuştu...

Afra Saraçoğlu'nun adı ise, dizideki partneri Mert Ramazan Demir ile aşk dedikodularına karışmıştı. Mert Yazıcıoğlu bu iddiaların ardından 4 yıl aşk yaşayıp ayrıldıığı Afra Saraçoğlu ve eski dostu Mert Yazıcıoğlu'nun Instagram'dan silmişti.

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Mert Ramazan Demir’i yıkan haber... Yalı Çapkını’nın Ferit’i sevinçten havalara uçmuştu...

Sürekli birlikte görüntülenen ikili ise, her defasında arkadaş olduklarını dile getirmişti.

Mert Ramazan Demir’i yıkan haber... Yalı Çapkını’nın Ferit’i sevinçten havalara uçmuştu...

Geçtiğimiz sezonun çok konuşulan ikilisi olan Yalı Çapkını dizisinin aşıkları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu, Urla tatilleriyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Mert Ramazan Demir’i yıkan haber... Yalı Çapkını’nın Ferit’i sevinçten havalara uçmuştu...

Uzun yıllardır arkadaş olan ikilinin birlikte Urla'ya tatile gitmesi de aşk iddiasını bir kez daha alevlendirmişti.

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