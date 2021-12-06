Merve Boluğur aşkını dile getiremediği için çok pişman! Bu itirafı kimse beklemiyordu....

Şu anda gerçekleştirmek istediğin bir hayalin var mı?

Evet, bir hayalim var. Müzikle ilgili bir şey yapmak istiyorum. Önceden farkında olmadığım bir yeteneğimi keşfettim. Bir gün evde otururken şarkı sözü yazmaya başladım. Başta çok kötü geldi ve kendimi kıyaslamaya başladım, 'Bu Yıldız Tilbe kadar, Sezen Aksu kadar iyi değil' diye. Kendi tarzımı bulmaya karar verdim ve Merve olarak özgür, kadınsı tarafımı ve cinselliğimi çıkaran çok güzel sözler çıkarmaya başladım. Yazdıklarım artık çok içime siniyor.