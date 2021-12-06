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Haberler Galeri Merve Boluğur aşkını dile getiremediği için çok pişman! Bu itirafı kimse beklemiyordu....
Giriş Tarihi: 06.12.2021 14:53 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 14:58

Merve Boluğur aşkını dile getiremediği için çok pişman! Bu itirafı kimse beklemiyordu....

Uzun süredir ekranlardan uzak duran oyuncu Merve Boluğur, 3,6 milyon'luk Instagram hesabından paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Her hareketiyle gündeme gelmeyi başaran Boluğur, son dönemde açtığı YouTube kanalından yaptığı açıklamalarla da adından söz ettiriyor. Oyuncu son olarak "evlilik", "annelik", "oyunculuk" ve "estetik" ve büyük pişmanlığıyla formunun sırrından bahsetti. Merve Boluğur'un itirafları gündeme damga vurdu.

Merve Boluğur aşkını dile getiremediği için çok pişman! Bu itirafı kimse beklemiyordu....

2017 yılında rol aldığı 'İçimdeki Fırtına' dizisinden sonra ekranlardan uzak kalan Merve Boluğur, 2022'de sözlerini kendisinin yazdığı şarkısıyla sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Merve Boluğur aşkını dile getiremediği için çok pişman! Bu itirafı kimse beklemiyordu....

Kendine yeni bir kariyer çizen Boluğur, Şebnem Ber'e verdiği röportajda dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Merve Boluğur aşkını dile getiremediği için çok pişman! Bu itirafı kimse beklemiyordu....

İşte röportajdan satır başları...

Merve Boluğur aşkını dile getiremediği için çok pişman! Bu itirafı kimse beklemiyordu....

Şu anda gerçekleştirmek istediğin bir hayalin var mı?

Evet, bir hayalim var. Müzikle ilgili bir şey yapmak istiyorum. Önceden farkında olmadığım bir yeteneğimi keşfettim. Bir gün evde otururken şarkı sözü yazmaya başladım. Başta çok kötü geldi ve kendimi kıyaslamaya başladım, 'Bu Yıldız Tilbe kadar, Sezen Aksu kadar iyi değil' diye. Kendi tarzımı bulmaya karar verdim ve Merve olarak özgür, kadınsı tarafımı ve cinselliğimi çıkaran çok güzel sözler çıkarmaya başladım. Yazdıklarım artık çok içime siniyor.

Merve Boluğur aşkını dile getiremediği için çok pişman! Bu itirafı kimse beklemiyordu....

Sesini beğenir misin?

Kendimce iyi bir sesim var. Şu an çok detayını paylaşmak istemesem de, harekete geçme vakti geldi artık. 2022'de benden bir şarkı gelecek. Önceliğim klibi çekmek. Asıl heyecan duyduğum da bu. Estetik yönüm çok yüksek.

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