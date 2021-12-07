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Haberler Galeri Merve Boluğur aşkını dile getiremediği için çok pişman! İtirafı sosyal medyaya damga vurdu!
Giriş Tarihi: 07.12.2021 11:44 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 11:45

Merve Boluğur aşkını dile getiremediği için çok pişman! İtirafı sosyal medyaya damga vurdu!

Uzun süredir ekranlardan uzak duran oyuncu Merve Boluğur, 3,6 milyon'luk Instagram hesabından paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Her hareketiyle gündeme gelmeyi başaran Boluğur, son dönemde açtığı YouTube kanalından yaptığı açıklamalarla da adından söz ettiriyor. Oyuncu son olarak "evlilik", "annelik", "oyunculuk" ve "estetik" ve büyük pişmanlığıyla formunun sırrından bahsetti. Merve Boluğur'un itirafları gündeme damga vurdu.

Merve Boluğur aşkını dile getiremediği için çok pişman! İtirafı sosyal medyaya damga vurdu!

2017 yılında rol aldığı 'İçimdeki Fırtına' dizisinden sonra ekranlardan uzak kalan Merve Boluğur, 2022'de sözlerini kendisinin yazdığı şarkısıyla sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Merve Boluğur aşkını dile getiremediği için çok pişman! İtirafı sosyal medyaya damga vurdu!

Kendine yeni bir kariyer çizen Boluğur, Şebnem Ber'e verdiği röportajda dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Merve Boluğur aşkını dile getiremediği için çok pişman! İtirafı sosyal medyaya damga vurdu!

İşte röportajdan satır başları...

Merve Boluğur aşkını dile getiremediği için çok pişman! İtirafı sosyal medyaya damga vurdu!

Şu anda gerçekleştirmek istediğin bir hayalin var mı?

Evet, bir hayalim var. Müzikle ilgili bir şey yapmak istiyorum. Önceden farkında olmadığım bir yeteneğimi keşfettim. Bir gün evde otururken şarkı sözü yazmaya başladım. Başta çok kötü geldi ve kendimi kıyaslamaya başladım, 'Bu Yıldız Tilbe kadar, Sezen Aksu kadar iyi değil' diye. Kendi tarzımı bulmaya karar verdim ve Merve olarak özgür, kadınsı tarafımı ve cinselliğimi çıkaran çok güzel sözler çıkarmaya başladım. Yazdıklarım artık çok içime siniyor.

Merve Boluğur aşkını dile getiremediği için çok pişman! İtirafı sosyal medyaya damga vurdu!

Sesini beğenir misin?

Kendimce iyi bir sesim var. Şu an çok detayını paylaşmak istemesem de, harekete geçme vakti geldi artık. 2022'de benden bir şarkı gelecek. Önceliğim klibi çekmek. Asıl heyecan duyduğum da bu. Estetik yönüm çok yüksek.

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