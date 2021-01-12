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Haberler Galeri Merve Boluğur cesaretiyle hayran bıraktı! Sosyal medyadan paylaştı onu hiç böyle görmediniz!

cesaretiyle hayran bıraktı! Sosyal medyadan paylaştı onu hiç böyle görmediniz!

Oyunculuktan sonra kanalı açan , bu kez de şarkıcılığa adım atacağını söyleyerek bombayı patlatmıştı. Merve Boluğur'un sürpriz açıklaması sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Takipçileri Boluğur'un son paylamışını yağmuruna tuttu. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu, yaptığı paylaşımlarla olmaya devam ediyor. Merve Boluğur, 3.7 milyon takipçisiyle sosyal medyanın nabzını tutuyor. Son paylaşımı ise gündemine gibi düştü. Merve'nin yaptığı paylaşımı kısa sürede takipçileri tarafından yorum ve yağmuruna tutuldu.

Giriş Tarihi: 12.01.2021 15:25 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 15:42
Merve Boluğur cesaretiyle hayran bıraktı! Sosyal medyadan paylaştı onu hiç böyle görmediniz!

Yaptığı işlerle ve paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen , yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Merve Boluğur cesaretiyle hayran bıraktı! Sosyal medyadan paylaştı onu hiç böyle görmediniz!

Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu yaptığı paylaşımlarla özellikle geçtiğimiz yaza damga vurmuştu…

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Merve Boluğur cesaretiyle hayran bıraktı! Sosyal medyadan paylaştı onu hiç böyle görmediniz!

Aşk hayatıyla ve paylaşımlarıyla sıkça kendinden söze ettiren güzel oyuncu sosyal medyada olay paylaşımlara imza atmıştı.

Merve Boluğur cesaretiyle hayran bıraktı! Sosyal medyadan paylaştı onu hiç böyle görmediniz!

33 yaşındaki güzel oyuncu sosyal medyayı en aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Merve Boluğur cesaretiyle hayran bıraktı! Sosyal medyadan paylaştı onu hiç böyle görmediniz!

, 3.7 milyon takipçisiyle sosyal medyanın nabzını tutuyor. Son paylaşımı ise gündemine gibi düştü.

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