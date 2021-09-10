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Haberler Galeri Merve Boluğur doğal halini paylaştı sosyal medyayı kasıp kavurdu! 33 yaşındaki güzel ‘Estetik yaptıracağıma…’
Giriş Tarihi: 10.09.2021 15:36 Güncelleme Tarihi: 10.09.2021 15:38

Merve Boluğur doğal halini paylaştı sosyal medyayı kasıp kavurdu! 33 yaşındaki güzel ‘Estetik yaptıracağıma…’

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, son dönemde ekranlardan uzak kalsa da yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla magazin gündeminde adından söz ettiren devam ediyor. Şarkıcı Murat Dalkılıç ile 2017 tarihinde evliliğini noktalayan Merve Boluğur, kariyerinde olduğu gibi özel hayatında da bir duraklama yaşıyor. Bu süreçte sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Merve Boluğur, doğal haliyle kendini daha seksi bulduğunu söyledi. YouTube'da kanal açıp takipçilerine tavsiyelerde bulunan oyuncu Merve Boluğur, adeta ortalığı kasıp kavurdu…

Merve Boluğur doğal halini paylaştı sosyal medyayı kasıp kavurdu! 33 yaşındaki güzel ‘Estetik yaptıracağıma…’

YouTube'da kanal açıp takipçilerine tavsiyelerde bulunan oyuncu Merve Boluğur, doğal haliyle kendini daha seksi bulduğunu söyledi.

Merve Boluğur doğal halini paylaştı sosyal medyayı kasıp kavurdu! 33 yaşındaki güzel ‘Estetik yaptıracağıma…’

Merve Boluğur, "Doğal halimle seksiliğimi dışarı aktarabilen kadınlardan biriyim. Hiçbir şey yapmamanın da seksi olunduğunu düşünüyorum. Bana verilmiş tenle de oluyor bu" dedi.

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Merve Boluğur doğal halini paylaştı sosyal medyayı kasıp kavurdu! 33 yaşındaki güzel ‘Estetik yaptıracağıma…’

"ÖNEMLİ OLAN MALZEMEYİ ÖNE ÇIKARMAK"
Estetiğe karşı olmadığını ama yaptırmayı düşünmediğini söyleyen oyuncu, "Kim isterse yaptırsın. Ben halimden memnunum. Önemli olan malzemeyi öne çıkarmak.

Merve Boluğur doğal halini paylaştı sosyal medyayı kasıp kavurdu! 33 yaşındaki güzel ‘Estetik yaptıracağıma…’

Bunu sporla dengelemek. İdeal güzellik sistem dayatması. Balıketi bir kadının da bir hoşluğu var. Etli butlu olan Marilyn Monroe çirkin mi yani?" ifadelerini kullandı.

Merve Boluğur doğal halini paylaştı sosyal medyayı kasıp kavurdu! 33 yaşındaki güzel ‘Estetik yaptıracağıma…’

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