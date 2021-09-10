Merve Boluğur doğal halini paylaştı sosyal medyayı kasıp kavurdu! 33 yaşındaki güzel ‘Estetik yaptıracağıma…’

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, son dönemde ekranlardan uzak kalsa da yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla magazin gündeminde adından söz ettiren devam ediyor. Şarkıcı Murat Dalkılıç ile 2017 tarihinde evliliğini noktalayan Merve Boluğur, kariyerinde olduğu gibi özel hayatında da bir duraklama yaşıyor. Bu süreçte sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Merve Boluğur, doğal haliyle kendini daha seksi bulduğunu söyledi. YouTube'da kanal açıp takipçilerine tavsiyelerde bulunan oyuncu Merve Boluğur, adeta ortalığı kasıp kavurdu…