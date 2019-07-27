Merve Boluğur güzelliğiyle büyüledi! İşte Merve Boluğur'un o paylaşımı...
Merve Boluğur güzelliğiyle büyüledi! İşte Merve Boluğur'un o paylaşımı...
Merve Boluğur, oyunculuk kariyerinde yakaladığı başarısıyla milyonlarca hayran kitlesine ulaşsa da uzun süredir ekranlarda yer almıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ve her paylaşımıyla olay olan Merve Boluğur, bu kez paylaşımına düştüğü notla olay oldu. Tatil sezonunu açan ve adeta denizden çıkmayan Merve Boluğur, tatilde paylaştığı fotoğrafına 'Shopsuz' notunu düşünce hayranlarından kısa sürede binlerce yorum geldi. Birçok hayranı Merve Bouğur'un bu paylaşımına 'Ne gerek var photoshopa' , 'Sen zaten güzelsin', 'Bu halin daha güzel' gibi yorumlar yaparken, bir kısmı sık sık tarz değiştiren Merve Boluğur'u eleştirdi. İşte Merve Boluğur'un tatilden paylaştığı o kare ve diğer ünlü isimlerin tatil paylaşımları...
Giriş Tarihi: 27.07.2019
11:49
Güncelleme Tarihi: 27.07.2019
14:58