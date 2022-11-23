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Haberler Galeri Merve Boluğur ile Mert Aydın boşandı! Evlilikleri sadece 53 gün sürdü...
Giriş Tarihi: 23.11.2022 16:44 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 17:04

Merve Boluğur ile Mert Aydın boşandı! Evlilikleri sadece 53 gün sürdü...

Merve Boluğur ile DJ Mert Aydın Fuat Paşa Yalısı'nda düzenlenen görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Ancak ikili, boşanma kararı alarak herkesi şaşırttı. Merve Boluğur ile DJ Mert Aydın anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşma sonuçlandı. 2 Ekim'de nikah masasına oturan Boluğur ve Aydın'ın evliliği ikinci ayını doldurmadan bitti.

Merve Boluğur ile Mert Aydın boşandı! Evlilikleri sadece 53 gün sürdü...

Acemi Cadı, Küçük Sırlar, Kuzey Güney ve Muhteşem Yüzyıl gibi projelerle parlayan Merve Boluğur, 2 Ekim'de DJ Mert Aydın ile Fuat Paşa Yalısı'nda evlenmişti.

Merve Boluğur ile Mert Aydın boşandı! Evlilikleri sadece 53 gün sürdü...

Ancak taze çift yollarını ayırma kararı aldı.

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Merve Boluğur ile Mert Aydın boşandı! Evlilikleri sadece 53 gün sürdü...

Merve Boluğur, sosyal medya hesabı Instagram'dan, "Olmadı, teşekkürler. Hayat bu... Mert'e de mutluluklar. Güzel günlerimiz için teşekkürler." açıklamasıyla ayrılık kararı aldıklarını yazdı.

Merve Boluğur ile Mert Aydın boşandı! Evlilikleri sadece 53 gün sürdü...

Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşması sonuçlandı.

Merve Boluğur ile Mert Aydın boşandı! Evlilikleri sadece 53 gün sürdü...

2 Ekim'de nikah masasına oturan Boluğur ve Aydın'ın evliliği ikinci ayını doldurmadan sona erdi.

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