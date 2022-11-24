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Haberler Galeri Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın boşanma sebebi ortaya çıktı! Evlilikleri sadece 53 gün sürmüştü...
Giriş Tarihi: 24.11.2022 12:29 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 12:34

Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın boşanma sebebi ortaya çıktı! Evlilikleri sadece 53 gün sürmüştü...

Merve Boluğur ile DJ Mert Aydın Fuat Paşa Yalısı'nda düzenlenen görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Ancak ikili, boşanma kararı alarak herkesi şaşırttı. Merve Boluğur ile DJ Mert Aydın anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşma sonuçlandı. 2 Ekim'de nikah masasına oturan Boluğur ve Aydın'ın evliliği ikinci ayını doldurmadan bitti.

Merve Boluğur ile Mert Aydın’ın boşanma sebebi ortaya çıktı! Evlilikleri sadece 53 gün sürmüştü...

Acemi Cadı, Küçük Sırlar, Kuzey Güney ve Muhteşem Yüzyıl gibi projelerle parlayan Merve Boluğur, 2 Ekim'de DJ Mert Aydın ile Fuat Paşa Yalısı'nda evlenmişti. Ancak taze çift yollarını ayırma kararı aldı.

Merve Boluğur ile Mert Aydın’ın boşanma sebebi ortaya çıktı! Evlilikleri sadece 53 gün sürmüştü...

Merve Boluğur, sosyal medya hesabı Instagram'dan, "Olmadı, teşekkürler. Hayat bu... Mert'e de mutluluklar. Güzel günlerimiz için teşekkürler." açıklamasıyla ayrılık kararı aldıklarını yazdı.

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Merve Boluğur ile Mert Aydın’ın boşanma sebebi ortaya çıktı! Evlilikleri sadece 53 gün sürmüştü...

Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşması sonuçlandı. 2 Ekim'de nikah masasına oturan Boluğur ve Aydın'ın evliliği ikinci ayını doldurmadan sona erdi.

Merve Boluğur ile Mert Aydın’ın boşanma sebebi ortaya çıktı! Evlilikleri sadece 53 gün sürmüştü...

"YANIMDA BABAM VAR SORU SORMAYIN"

Adliye çıkışı babası ile görüntülenen Boluğur, "Yanımda babam var lütfen soru sormayın, rahatsız kendisi" diyerek soruları yanıtsız bırakırken Mert Aydın ise kısa bir açıklama yaptı.

Merve Boluğur ile Mert Aydın’ın boşanma sebebi ortaya çıktı! Evlilikleri sadece 53 gün sürmüştü...

"YÜRÜTEMEDİK"

Mert Aydın ise, "Olmadı. Yürütemedik Merve'ye her şey için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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