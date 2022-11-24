Giriş Tarihi: 24.11.2022 12:29
Güncelleme Tarihi: 24.11.2022
12:34
Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın boşanma sebebi ortaya çıktı! Evlilikleri sadece 53 gün sürmüştü...
Merve Boluğur ile DJ Mert Aydın Fuat Paşa Yalısı'nda düzenlenen görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Ancak ikili, boşanma kararı alarak herkesi şaşırttı. Merve Boluğur ile DJ Mert Aydın anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşma sonuçlandı. 2 Ekim'de nikah masasına oturan Boluğur ve Aydın'ın evliliği ikinci ayını doldurmadan bitti.