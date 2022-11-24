Merve Boluğur ile Mert Aydın’ın boşanma sebebi ortaya çıktı! Evlilikleri sadece 53 gün sürmüştü...

"YANIMDA BABAM VAR SORU SORMAYIN"

Adliye çıkışı babası ile görüntülenen Boluğur, "Yanımda babam var lütfen soru sormayın, rahatsız kendisi" diyerek soruları yanıtsız bırakırken Mert Aydın ise kısa bir açıklama yaptı.