Merve Boluğur pembe bikinisi ile verdiği iddialı pozuyla gündeme damga vurdu!

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, son dönemde ekranlardan uzak kalsa da yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla magazin gündeminde adından söz ettiren devam ediyor. Şarkıcı Murat Dalkılıç ile 2017 tarihinde evliliğini noktalayan Merve Boluğur, kariyerinde olduğu gibi özel hayatında da bir duraklama yaşıyor. Bu süreçte sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Merve Boluğur tatil sezonunu iddialı pozlarla açtı. Merve Boluğur son olarak pembe bikinisi ile verdiği pozla sosyal medyayı salladı. Merve Boluğur'un cesur pozu kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. İşte Merve Boluğur'un bikinili pozu...