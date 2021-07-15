Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Merve Boluğur pembe bikinisi ile verdiği iddialı pozuyla gündeme damga vurdu!
Giriş Tarihi: 15.07.2021 09:44 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 09:46

Merve Boluğur pembe bikinisi ile verdiği iddialı pozuyla gündeme damga vurdu!

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, son dönemde ekranlardan uzak kalsa da yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla magazin gündeminde adından söz ettiren devam ediyor. Şarkıcı Murat Dalkılıç ile 2017 tarihinde evliliğini noktalayan Merve Boluğur, kariyerinde olduğu gibi özel hayatında da bir duraklama yaşıyor. Bu süreçte sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Merve Boluğur tatil sezonunu iddialı pozlarla açtı. Merve Boluğur son olarak pembe bikinisi ile verdiği pozla sosyal medyayı salladı. Merve Boluğur'un cesur pozu kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. İşte Merve Boluğur'un bikinili pozu...

Merve Boluğur pembe bikinisi ile verdiği iddialı pozuyla gündeme damga vurdu!

Yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla gündemde sık sık yer bulan Merve Boluğur, sosyal medya sayfasından tatil pozunu yayınladı.

Merve Boluğur pembe bikinisi ile verdiği iddialı pozuyla gündeme damga vurdu!

Bir dönem ekranlara gelen Acemi Cadı dizisi ile ismini duyuran Merve Boluğur, uzun süredir ekranlardan uzak yaşıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Merve Boluğur pembe bikinisi ile verdiği iddialı pozuyla gündeme damga vurdu!

Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla özel hayatını takipçileriyle sık sık paylaşan Boluğur'dan şimdi ise tatil pozu geldi.

Merve Boluğur pembe bikinisi ile verdiği iddialı pozuyla gündeme damga vurdu!

Merve Boluğur, pembe bikinisiyle olan bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Merve Boluğur pembe bikinisi ile verdiği iddialı pozuyla gündeme damga vurdu!

İŞTE MERVE BOLUĞUR'UN ÇOK KONUŞULAN SON PAYLAŞIMI!

SON DAKİKA