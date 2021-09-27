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Haberler Galeri Merve Boluğur Photoshop'u abartınca takipçilerinin diline düştü! Merve Boluğur'u görenler tanımakta zorlandı!
Giriş Tarihi: 27.09.2021 09:50 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021 09:53

Merve Boluğur Photoshop'u abartınca takipçilerinin diline düştü! Merve Boluğur'u görenler tanımakta zorlandı!

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, şarkıcı Murat Dalkılıç ile 2015'in Ağustos ayında evlenmiş, 2017 yılında da boşanmıştı. Biten evliliğinin ardından zorlu günler geçiren Boluğur, uzun süredir ekranlardan da uzak duruyor. Özel hayatında da kariyerinde olduğu gibi bir duraklama yaşayan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve açıklamalar ile de sık sık gündem oluyor. Son olarak Merve Boluğur, yaptığı paylaşıma abartılı derecede Photoshop yapınca alay konusu oldu. Takipçilerinin diline düşen oyuncu, "Efekt can çekişiyor şu an", "Bu kim?" yorumlarına maruz kaldı. İşte Merve Boluğur'un sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

Merve Boluğur Photoshop’u abartınca takipçilerinin diline düştü! Merve Boluğur’u görenler tanımakta zorlandı!

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve açıklamalar ile sık sık adından söz ettiriyor.

Merve Boluğur Photoshop’u abartınca takipçilerinin diline düştü! Merve Boluğur’u görenler tanımakta zorlandı!

2017 yılında Murat Dalkılıç'tan boşanan, daha sonra da özel hayatını rayına oturtamayan Boluğur, kariyerinde de duraklama dönemi yaşıyor.

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Merve Boluğur Photoshop’u abartınca takipçilerinin diline düştü! Merve Boluğur’u görenler tanımakta zorlandı!

Bu süreçte Instagram hesabını aktif olarak kullanan Merve Boluğur, son olarak dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Merve Boluğur Photoshop’u abartınca takipçilerinin diline düştü! Merve Boluğur’u görenler tanımakta zorlandı!

TAKİPÇİLERİNİN DİLİNE DÜŞTÜ

3,6 milyon takipçisi olan Instagram hesabından siyah kombiniyle fotoğrafını yayınlayan 34 yaşındaki Boluğur, yüzüne uyguladığı Photoshop yüzünden sosyal medyada dalga konusu oldu.

Merve Boluğur Photoshop’u abartınca takipçilerinin diline düştü! Merve Boluğur’u görenler tanımakta zorlandı!

"BU KİM?"

Boluğur'un çok sayıda beğeni alan pozuna, "Efekt can çekişiyor şu an", "Bu kim?", "Shop sana olmamış Mervo'ş" gibi yorumlar yapıldı.

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