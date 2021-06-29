Merve Boluğur siyah mini şortuyla yaktı geçti!



Siyah kısa taytı ve siyah üstüyle sandalyede poz veren Merve Boluğur'a hayranlarından beğeni yağdı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Boluğur, YouTube kanalında yayınladığı bir videoda sürekli siyah giyinmesini ve kırmızı ruj sürmesini eleştirenlere seslenmişti.

