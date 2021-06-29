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Haberler Galeri Merve Boluğur siyah mini şortuyla yaktı geçti!
Giriş Tarihi: 29.06.2021 12:10 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021 12:24

Merve Boluğur siyah mini şortuyla yaktı geçti!

Yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren oyuncu Merve Boluğur, tatil hazırlığını yaptı. Ünlü oyuncu yeni imajını hayranlarıyla paylaştı.

Merve Boluğur siyah mini şortuyla yaktı geçti!

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur sosyal medya pozları ve açıklamalarıyla adını unutturmuyor. YouTube kanalına zaman ayıran ünlü oyuncu zaman zaman yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor.

Merve Boluğur siyah mini şortuyla yaktı geçti!

Merve Boluğur yeni pozuyla da sosyal medyada dikkat çekti. Taytını giyip ekran önüne çıkan oyuncu yeni imajını gösterdi. Saçlarını kısaltan Boluğur'a beğeni yağdı.

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Merve Boluğur siyah mini şortuyla yaktı geçti!

33 yaşındaki Merve Boluğur siyahlar içinde pozlarıyla dikkat çekti. "Tatile giriş saçım" notuyla pozlarını paylaşan Merve Boluğur imajını tazeledi.

Merve Boluğur siyah mini şortuyla yaktı geçti!


Siyah kısa taytı ve siyah üstüyle sandalyede poz veren Merve Boluğur'a hayranlarından beğeni yağdı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Boluğur, YouTube kanalında yayınladığı bir videoda sürekli siyah giyinmesini ve kırmızı ruj sürmesini eleştirenlere seslenmişti.

Merve Boluğur siyah mini şortuyla yaktı geçti!

33 yaşındaki oyuncu, "Siyahla bütünleşmiş bir kadınım. Kırmızı ruj da vazgeçilmezim. Merve karakterini böyle görmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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