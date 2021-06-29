Merve Boluğur siyah mini şortuyla yaktı geçti!

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur sosyal medya pozları ve açıklamalarıyla adını unutturmuyor. YouTube kanalına zaman ayıran ünlü oyuncu zaman zaman yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor. Merve Boluğur yeni pozuyla da sosyal medyada dikkat çekti. Taytını giyip ekran önüne çıkan oyuncu yeni imajını gösterdi. Saçlarını kısaltan Boluğur'a beğeni yağdı. 33 yaşındaki Merve Boluğur siyahlar içinde pozlarıyla dikkat çekti. 'Tatile giriş saçım' notuyla pozlarını paylaşan Merve Boluğur imajını tazeledi. 33 yaşındaki oyuncu, 'Siyahla bütünleşmiş bir kadınım. Kırmızı ruj da vazgeçilmezim. Merve karakterini böyle görmek istiyorum' ifadelerini kullanmıştı. İŞTE MERVE BOLUĞUR'UN ÇOK KONUŞULAN SON PAYLAŞIMLARI Merve Boluğur'un Instagram hallerini sizler için derledik ...