Merve Boluğur yer sofrasından paylaştı! ’Elbistanlı kardeşlerimize destek’ dedi gönülleri fethetti!

Giriş Tarihi: 14.02.2023 09:51 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 10:02

Kahramanmaraş merkezli iki şiddetli deprem çevresindeki 10 ili etkiledi. Çok sayıda yıkıma neden olan deprem sonrası Türkiye yaralarını sarmak için canla başla mücadele ediyor. Sanat camiasında da pek çok isim soluğu bölgede aldı. O isimlerden biri de Merve Boluğur oldu. Arkadaşı Haydar'ın enkaz altında kaldığını duyuran ve ilk günden beri bölgede bulunan Boluğur, önceki gün Elbistan'da bir aileye konuk oldu. Yer sofrasında paylaşım yapan Merve Boluğur, "Elbistanlı kardeşlerimize destek" diyerek bir kez daha gönülleri fethetti.