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Haberler Galeri Merve Boluğur yer sofrasından paylaştı! 'Elbistanlı kardeşlerimize destek' dedi gönülleri fethetti!
Giriş Tarihi: 14.02.2023 09:51 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 10:02

Merve Boluğur yer sofrasından paylaştı! 'Elbistanlı kardeşlerimize destek' dedi gönülleri fethetti!

Kahramanmaraş merkezli iki şiddetli deprem çevresindeki 10 ili etkiledi. Çok sayıda yıkıma neden olan deprem sonrası Türkiye yaralarını sarmak için canla başla mücadele ediyor. Sanat camiasında da pek çok isim soluğu bölgede aldı. O isimlerden biri de Merve Boluğur oldu. Arkadaşı Haydar'ın enkaz altında kaldığını duyuran ve ilk günden beri bölgede bulunan Boluğur, önceki gün Elbistan'da bir aileye konuk oldu. Yer sofrasında paylaşım yapan Merve Boluğur, "Elbistanlı kardeşlerimize destek" diyerek bir kez daha gönülleri fethetti.

Merve Boluğur yer sofrasından paylaştı! ’Elbistanlı kardeşlerimize destek’ dedi gönülleri fethetti!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli depremin ardından 10 ilde yıkıcı hasarlar meydana geldi. Türkiye yaralarını sarmak için canla başla mücadele ederken, sanat camiasında da pek çok isim soluğu bölgede aldı. Merve Boluğur da ilk günden beri elinden gelen desteği sağlıyor.

Merve Boluğur yer sofrasından paylaştı! ’Elbistanlı kardeşlerimize destek’ dedi gönülleri fethetti!

Arkadaşı Haydar'ın enkaz altında kaldığını belirten Boluğur, ilk günden beri bölgede çalışmalara destek veriyor.

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Merve Boluğur yer sofrasından paylaştı! ’Elbistanlı kardeşlerimize destek’ dedi gönülleri fethetti!

Oyuncunun arkadaş Haydar ile ilgili henüz bir bilgi yokken, Merve Boluğur'dan yeni paylaşımlar geldi.

Merve Boluğur yer sofrasından paylaştı! ’Elbistanlı kardeşlerimize destek’ dedi gönülleri fethetti!

Elbistan'da bir aileye konuk olan Merve Boluğur, sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı.

Merve Boluğur yer sofrasından paylaştı! ’Elbistanlı kardeşlerimize destek’ dedi gönülleri fethetti!

Boluğur, bu pozu "Elbistanlı kardeşlerimize destek" notuyla yayınladı.

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