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Haberler Galeri Merve Boluğur yüzüğünü çıkardı! Mert Aydın ile 40 gün önce evlenmişti...
Giriş Tarihi: 16.11.2022 10:04 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 10:13

Merve Boluğur yüzüğünü çıkardı! Mert Aydın ile 40 gün önce evlenmişti...

Oyunculuğa uzun süre önce ara vererek şarkıcılığa yönelen Merve Boluğur, özel hayatındaki gelişmeler ile gündemden düşmüyor. Yaklaşık 40 gün önce DJ Mert Aydın ile Fuat Paşa Yalısı'nda görkemli bir düğünle dünyaevine giren Merve Boluğur, son olarak sosyal medya hesabından takipçileri ile soru-cevap etkinliği düzenledi. Ünlü oyuncu, kendisine yöneltilen bir soruya "Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu" sözleri ile gündem oldu. Merve Boluğur'un son dönemde eşi ile paylaşım yapmayıp yüzüğünü çıkarması dikkat çekti.

Merve Boluğur yüzüğünü çıkardı! Mert Aydın ile 40 gün önce evlenmişti...

Bir döneme damga vuran fantastik ve komedi türündeki "Acemi Cadı" dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Merve Boluğur; Küçük Sırlar, Kuzey Güney ve Muhteşem Yüzyıl gibi projelerle parlamıştı. Merve Boluğur, oyunculuğu bırakıp müziğe yöneldi.

Merve Boluğur yüzüğünü çıkardı! Mert Aydın ile 40 gün önce evlenmişti...

Murat Dalkılıç ile 2017 yılında boşanan Merve Boluğur sorasında DJ Mert Aydın'a gönlünü kaptırdı.

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Merve Boluğur yüzüğünü çıkardı! Mert Aydın ile 40 gün önce evlenmişti...

Boluğur, 2 Ekim'de Mert Aydın ile Fuat Paşa Yalısı'nda düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine girdi.

Merve Boluğur yüzüğünü çıkardı! Mert Aydın ile 40 gün önce evlenmişti...

Boluğur, son olarak sosyal medya hesabından takipçileri ile soru-cevap etkinliği düzenledi.

Merve Boluğur yüzüğünü çıkardı! Mert Aydın ile 40 gün önce evlenmişti...

Bir takipçisinden gelen soruya yanıt veren Merve Boluğur, "Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu" sözleri ile dikkatleri üzerine çekti.

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