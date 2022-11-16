Giriş Tarihi: 16.11.2022 10:04
Güncelleme Tarihi: 16.11.2022
10:13
Merve Boluğur yüzüğünü çıkardı! Mert Aydın ile 40 gün önce evlenmişti...
Oyunculuğa uzun süre önce ara vererek şarkıcılığa yönelen Merve Boluğur, özel hayatındaki gelişmeler ile gündemden düşmüyor. Yaklaşık 40 gün önce DJ Mert Aydın ile Fuat Paşa Yalısı'nda görkemli bir düğünle dünyaevine giren Merve Boluğur, son olarak sosyal medya hesabından takipçileri ile soru-cevap etkinliği düzenledi. Ünlü oyuncu, kendisine yöneltilen bir soruya "Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu" sözleri ile gündem oldu. Merve Boluğur'un son dönemde eşi ile paylaşım yapmayıp yüzüğünü çıkarması dikkat çekti.