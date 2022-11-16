Merve Boluğur yüzüğünü çıkardı! Mert Aydın ile 40 gün önce evlenmişti...

Bir döneme damga vuran fantastik ve komedi türündeki "Acemi Cadı" dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Merve Boluğur; Küçük Sırlar, Kuzey Güney ve Muhteşem Yüzyıl gibi projelerle parlamıştı. Merve Boluğur, oyunculuğu bırakıp müziğe yöneldi.