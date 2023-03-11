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Haberler Galeri Merve Boluğur’dan normalleşme sorusuna ilginç yanıt!
Giriş Tarihi: 11.03.2023 09:09 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023 09:11

Merve Boluğur’dan normalleşme sorusuna ilginç yanıt!

Asrın felaketi olarak anılan Kahramanmaraş merkezli iki depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Oyuncu Merve Boluğur da, arkadaşı Haydar için soluğu ilk günden deprem bölgesinde almıştı. Boluğur, "Büyük bir felaket geçirdik. İnsanlık görevimi yaptım. Orada arkadaşlarımla birlikte vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalıştım. Benim de bir arkadaşım enkaz altındaydı. Onu kurtaramadık maalesef vefat etti" demişti. Bebek'te arkadaşları ile mekandan çıkarken görüntülenen Merve Boluğur, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Boluğur, çabuk normalleştiğine yönelik eleştirileri kabul etmemişti. Oyuncu, bu konuyla ilgili "Olacak olan oluyor, ölecek olan ölüyor. Biz doğarken biz mi karar verdik sanki. Benim inancıma göre bu böyle" diyerek oradan ayrıldı.

Merve Boluğur’dan normalleşme sorusuna ilginç yanıt!

Bebek'te arkadaşları ile mekandan çıkarken görüntülenen Merve Boluğur, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Boluğur, geçtiğimiz ay yaşanan deprem felaketinin ardından çabuk normalleştiğine yönelik eleştirileri kabul etmemişti.

Merve Boluğur’dan normalleşme sorusuna ilginç yanıt!

Oyuncu, bu konuyla ilgili "Olacak olan oluyor, ölecek olan ölüyor. Biz doğarken biz mi karar verdik sanki. Benim inancıma göre bu böyle" diyerek oradan ayrıldı.

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Merve Boluğur’dan normalleşme sorusuna ilginç yanıt!

'BANA VAROŞ GELİYOR'

Uzun olan saçlarını kısa kestiren oyuncu Merve Boluğur, "Uzun saç bana varoş gelmeye başladı. Kısa saç çok daha modern ve dinamik" demişti.

Merve Boluğur’dan normalleşme sorusuna ilginç yanıt!

Oyuncu Merve Boluğur, köpeğiyle birlikte önceki gün Bebek'teydi. Deprem sonrası Hatay'a giden Boluğur, "Büyük bir felaket geçirdik. İnsanlık görevimi yaptım.

Merve Boluğur’dan normalleşme sorusuna ilginç yanıt!

Orada arkadaşlarımla birlikte vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalıştım. Benim de bir arkadaşım enkaz altındaydı. Onu kurtaramadık maalesef vefat etti" demişti.

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