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Merve Boluğur'dan yeni sevgilisine ateş emojisi! Merve Boluğur gizemli aşkını ile sarmaş dolaş poz verdi!
Popçu Murat Dalkılıç'la boşandıktan sonra uzun bir süre yalnız kalan Merve Boluğur, aşk orucunu geçtiğimiz yaz sosyal medyadan tanıştığı Burak Dayı ile bozmuştu. Oldukça ses getiren Merve Boluğur ve Burak Dayı aşkı 6 ay önce bitmişti. Artık oyunculuğun yanı sıra Youtuber da olan Merve Boluğur yeni sevgilisi ile boy gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Merve Boluğur yüzünü göstermediği gizemli sevgilisi ile samimi fotoğrafını ateş emojisi ile yayınladı... İşte Merve Boluğur'un yeni sevgilisi ile ilk karesi...
Giriş Tarihi: 22.03.2021
12:04
Güncelleme Tarihi: 22.03.2021
12:05
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