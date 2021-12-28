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Haberler Galeri Merve Boluğur'un bu hali bambaşka! Yeni tarzı ve abartılı makyajı ile Merve Boluğur'u tanıyamadılar!
Giriş Tarihi: 28.12.2021 10:10 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 10:19

Merve Boluğur'un bu hali bambaşka! Yeni tarzı ve abartılı makyajı ile Merve Boluğur'u tanıyamadılar!

Acemi Cadı dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran Merve Boluğur, Küçük Sırlar, Muhteşem Yüzyıl, Kuzey Güney dizilerinin ardından son olarak İçimdeki Fırtına ise hayranlarının karşısına çıkmıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olsa da magazin gündeminden hiç düşmeyen Merve Boluğur aşkları ve polemikleri ile oldukça konşuldu. Merve Boluğur son olarak yenilediği imajı ile adeta başka birine dönüştü. Kısa kestirdiği saçları ile beğeni toplayan Merve Boluğur'un son pozları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Abartılı makyajı ve tarzı ile poz veren Merve Boluğur'a hayranları yorum yağdırdı. İşte Merve Boluğur'un son hali...

Merve Boluğur’un bu hali bambaşka! Yeni tarzı ve abartılı makyajı ile Merve Boluğur’u tanıyamadılar!

Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur, 2017 yılında Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra adı pek çok kez aşk dedikodularına karışmıştı.

Merve Boluğur’un bu hali bambaşka! Yeni tarzı ve abartılı makyajı ile Merve Boluğur’u tanıyamadılar!

Acemi Cadı dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran Merve Boluğur, Küçük Sırlar, Muhteşem Yüzyıl, Kuzey Güney dizilerinin ardından son olarak İçimdeki Fırtına ise hayranlarının karşısına çıkmıştı.

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Merve Boluğur’un bu hali bambaşka! Yeni tarzı ve abartılı makyajı ile Merve Boluğur’u tanıyamadılar!

Uzun süredir ekranlardan uzak olsa da magazin gündeminden hiç düşmeyen Merve Boluğur aşkları ve polemikleri ile oldukça konşuldu.

Merve Boluğur’un bu hali bambaşka! Yeni tarzı ve abartılı makyajı ile Merve Boluğur’u tanıyamadılar!

Merve Boluğur son olarak yenilediği imajı ile adeta başka birine dönüştü.

Merve Boluğur’un bu hali bambaşka! Yeni tarzı ve abartılı makyajı ile Merve Boluğur’u tanıyamadılar!

Kısa kestirdiği saçları ile beğeni toplayan Merve Boluğur'un son pozları sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte Merve Boluğur'un son hali...

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