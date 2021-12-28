Merve Boluğur’un bu hali bambaşka! Yeni tarzı ve abartılı makyajı ile Merve Boluğur’u tanıyamadılar!

Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur, 2017 yılında Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra adı pek çok kez aşk dedikodularına karışmıştı. Acemi Cadı dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran Merve Boluğur, Küçük Sırlar, Muhteşem Yüzyıl, Kuzey Güney dizilerinin ardından son olarak İçimdeki Fırtına ise hayranlarının karşısına çıkmıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olsa da magazin gündeminden hiç düşmeyen Merve Boluğur aşkları ve polemikleri ile oldukça konşuldu. Merve Boluğur son olarak yenilediği imajı ile adeta başka birine dönüştü. Kısa kestirdiği saçları ile beğeni toplayan Merve Boluğur'un son pozları sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte Merve Boluğur'un son hali... Sosyal medyayı aktif olarak kullanan 34 yaşındaki oyuncu, yoğun bir makyajla objektif karşısına geçti. Abartılı makyajı ve tarzı ile poz veren Merve Boluğur'a hayranları yorum yağdırdı. Merve Boluğur sık sık sıfır makyaj hallerini de takipçilerinin beğenisine sunuyor. KIŞ ORTASINDA HAVUZ KEYFİ YAPTI